Qué significa cuando florece un cactus: lo hace después de muchos años

El cactus es una planta curiosa y muy atractiva para muchas personas. Además de que es capaz de vivir y crecen en ambientes extremos, su forma atraer la curiosidad de las personas, lo que hace que muchos la quieran tener en sus casas.

Además de su gran capacidad de resistencia y de sus particulares formas, esta planta tiene otra característica que la hace aún más particular: su flor. No obstante, como sucede con algunas suculentas, no es tan fácil de conseguir que florezca, para ello requiere de condiciones muy precisas y mucha paciencia.

Debido a lo anterior, en algunas culturas y tradiciones, como en el Feng shui, tener un cactus florecido en casa o su lugar de trabajo tiene un gran significado, ¿cuál es? Se lo contamos a continuación.

¿Qué significado tiene un cactus florecido?

Según explica el portal especializado en cactus por más de 20 años, CactusWay, las flores de los cactus pueden tener varios significados. Algunos de los que más se destacan son:

1. Vejez

Para muchas personas, las flores en estas plantas son un símbolo del paso de los años, puesto que para que suceda la floración, se necesita que el cactus haya logrado crecer al menos 6 pies de altura y esto puede llegar a tardar mucho tiempo.

Además, se señala que muchas variedades de esta planta no florecen hasta que alcanzan su plena madurez.

2. Amor

En México es donde más se suele relacionar los cactus con el amor. De hecho, según explica el portal, para los meses de febrero y marzo, suelen venderse muchos cactus florecidos para regalarse entre parejas. Además, se cree que ver un cactus con una flor significa que alguien se va a casar.

3. Muerte

Otro de los significados que suele darse a la floración de los cactus se relaciona con la muerte. Aunque esta asociación no es tan común, según explica el portal, algunas personas creen que, cuando aparece la flor en esta planta, significa que está muriendo o que está en sus últimos días.

La razón de creencia es que muchos piensan que los cactus no están diseñados para ser genéticamente hermosos, por lo que la floración solo representa una manera en que la planta se despide antes de morir.

¿Por qué cuesta tanto conseguir que un cactus florezca?

La floración de los cactus es un proceso que puede tomar mucho tiempo, por lo que lo primero que se tiene que se aconseja es tener paciencia y darle tiempo a la planta. Adicionalmente, el medio especializado en plantas, Ecología Verde, recomienda: