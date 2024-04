Abogado José Botello mantendrá acciones legales contra el alcalde de Cúcuta

Cúcuta

El abogado José Botello reaccionó a la decisión de un juez de negar la tutela del alcalde Jorge Acevedo.

La decisión corresponde al caso de la presunta deuda de mil millones de pesos del mandatario con el ingeniero, por un préstamo que se habría hecho para su campaña política y que fue entregado luego de la firma de una letra de cambio, lo que el mandatario negó por medio de un vídeo en redes sociales.

El abogado explicó que “el señor Jorge Acevedo inicia una acción constitucional y desgastar el aparato judicial, primero porque no estamos atacando ni estamos vulnerando derechos fundamentales. La prueba de ello es que declaran improcedente la tutela”.

También dijo que “quieren constreñir el ejercicio como abogado, el ejercicio a la defensa de mi cliente, toda vez que el juez ordena que se compulsen copias, tanto a la Fiscalía como disciplina. Entonces no es coherente porque si es improcedente es porque no se considera un mérito para garantizar los derechos fundamentales. No se están vulnerando”.

Manifestó además que “vamos a tomar las acciones legales, vamos también a impugnar el fallo, que bien es cierto, los jueces de tutela están únicamente para garantizar los derechos fundamentales no para direccionar acciones penales, entonces, vamos a hacer los estudios jurídicos, y ya el día lunes estaremos actuando de conformidad”.

Concluyó que “lo que sigue es la impugnación al fallo de tutela en cuanto a la compulsa de copias, no compartimos, se va a impugnar parcialmente. Segundo, ya estamos adelantando todo para radicar todo lo pertinente ante el Consejo Nacional Electoral, para que revisen si presuntamente no se reportaron los dineros, y que sea el órgano el encargado en investigar. En caso de que sea verídica y se compruebe de que estos dineros no se reportaron, dicha entidad tomará las medidas pertinentes.”.