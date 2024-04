Muchos estrenos musicales terminando Abril 2024

Cada semana los interpretes, orquestas, bandas, apuestan con nuevas canciones conquistar los corazones de sus seguidores y llegar a los tops del mundo.

Terminando el cuarto mes del año les mostramos los estrenos

Después de 40 años cuando se canto por primera vez Cali pachanguero en la legendaria voz del Moncho santana, HOY 26 de abril 2024, se vuelve a grabar en una nueva versión en la voz de Tito Echeverria.

El tema compuesto por el maestro Jairo Varela inspirado en un colombiano buscando el sueño americano y en pleno invierno, el maestro se lo encontró y conto como recordaba lo maravilloso de cali,

Actualmente Cali pachanguero también es el nombre de la gira 2024

Aitana y Sebastian Yatra vuelven a cantar juntos en “AKUREYRI”.

Tras el lanzamiento de su aclamado y galardonado álbum Alpha, Aitana rompe su silencio musical con AKUREYRI, una canción compuesta con Sebastián Yatra durante un viaje en Islandia.

La nueva parada en EL VIAJE musical del consagrado artista y ganador de cinco Latin GRAMMY® Luis Fonsi, es una que tomó 16 años para que se hiciera realidad. Y aunque pasó mucho tiempo desde su última colaboración, la magia, la complicidad y la unión de dos de las voces más hermosas y reconocidas en todo el mundo es palpable en el nuevo sencillo titulado “Roma” junto a Laura Pausini, la multipremiada artista internacional y “Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación 2023″.

“Roma”, una hermosa balada escrita por Fonsi junto a los también productores del tema Andrés Torres y Mauricio Rengifo, no fue necesariamente una sorpresa para el público ya que, en uno de los conciertos de la gira mundial de Laura en la ciudad de Miami el pasado mes, ambos artistas a quienes los une una amistad muy especial, anunciaron la colaboración después de cantar improvisadamente “Inolvidable”, uno de los éxitos de la artista italiana.

Marco Antonio Muñiz Rivera, “Marc Anthony” estreno en las ultimas hora su nuevo álbum llamado “Muevense”, el cual contiene 10 canciones y viene en presentación de CD o Vinilo (LP).

A través de las distintas plataformas musicales se estreno, “Ale Ale” una canción que invita al patriotismo, a defender las instituciones, a querer al país donde se vive, y lo hace de una manera indirecta mostrando banderas del mundo.

La aclamada banda colombiana TIMØ se prepara para marcar un hito en su carrera con el lanzamiento de su nuevo sencillo “LUZ”. Este esperado estreno representa un giro emocionante en la trayectoria musical del grupo, donde comienzan a experimentar con nuevos sonidos, para lo que será su segundo álbum.

Después del rotundo éxito de su álbum debut ‘Estemos Donde Estemos’, TIMØ regala a sus fans su nueva canción “LUZ”, el primer sencillo de esta nueva etapa creativa. TIMØ explora el territorio del amor en capturando momentos de una historia que perduran en el tiempo. Esta incursión en las emociones más profundas es una novedad para la banda, que generalmente se ha destacado por sus letras introspectivas y melódicas.

Los talentosos hermanos colombianos, Cali y El Dandee, han sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su nueva canción titulada “Una vida a la vez”. Este sencillo, que marca un regreso a las raíces de la balada romántica, ha sido recibido con entusiasmo por parte de sus fans y promete conquistar los corazones de la audiencia.

“Una vida a la vez” es una canción que habla sobre el amor eterno y la conexión especial que existe entre dos almas gemelas destinadas a encontrarse una y otra vez a lo largo de diferentes vidas. La emotiva letra, compuesta por ellos mismos en compañía de Andrés Torres, refleja la profunda conexión que existe entre dos personas destinadas a amarse en todas sus encarnaciones.

Llevando el Funk Brasileño al escenario global, la superestrella internacional nominada al Premio GRAMMY® Anitta se enorgullece en lanzar hoy su esperado nuevo álbum, Funk Generation, a través de Republic Records/Universal Music Latin Entertainment.

Funk Generation sitúa a ANITTA a la vanguardia de la difusión del funk brasileño a una nueva generación en todo el mundo. El álbum incluye canciones tan sonadas como “Grip”, “Fria” y “Ahi” en colaboración con Sam Smith. Para celebrar el lanzamiento, ANITTA ha lanzado un nuevo y ardiente vídeo musical para “Grip”.

Billie Eilish ha revelado los detalles de su tan esperado tercer álbum de estudio, HIT ME HARD AND SOFT el cual será lanzado el 17 de Mayo a través de Darkroom/Interscope Records.

HIT ME HARD AND SOFT, su obra más atrevida hasta la fecha, es una colección de canciones diversas pero cohesivas, que es ideal escuchar en su totalidad de principio a fin. El álbum hace exactamente lo que sugiere el título: te golpea fuerte y suave tanto lírica como sónicamente, al mismo tiempo que desafía géneros y tendencias. HIT ME HARD AND SOFT viaja a través de un vasto y amplio paisaje sonoro, sumergiendo al oyente en un completo espectro de emociones. Es lo que mejor sabe hacer la ganadora de distintos premios GRAMMY® y de la Academia, que siguen afirmando a Billie Eilish como la compositora más apasionante de su tiempo.

Tras 5 años de espera, llega un merecido tributo al cantautor, letrista, director y arreglista colombiano Arnulfo Briceño, proyecto liderado por su hijo Emmanuel Briceño, quien heredó de su padre las dotes artísticas como músico, arreglista, director y productor de este álbum denominado “CANTA LLANO, TRIBUTO A ARNULFO BRICEÑO”. El álbum presenta una recopilación de 14 canciones interpretadas por artistas colombianos de gran renombre en el escenario mundial como Juanes, Fonseca, Orlando “Cholo” Valderrama, Aries Vigoth, Walter Silva, Marta Gómez, María Isabel Saavedra y Álex Campos, entre otros, a quienes que se sumaron desde Venezuela las voces icónicas de Reynaldo Armas y la inolvidable María Rivas, desde la versatilidad de sus propios estilos.

El álbum presenta, por primera vez en la historia, una verdadera nómina de lujo de músicos e intérpretes rindiendo tributo a la vida y obra de Arnulfo Briceño Contreras, uno de los compositores más importantes del siglo XX en Colombia, con una arriesgada apuesta que mezcla de manera magistral la esencia del estilo original de las composiciones del Maestro con un lenguaje contemporáneo de sonidos y estilos que logran unir la línea del tiempo del antes y el ahora, haciendo un gran tributo a Colombia, su folklor y sus raíces e invitando a las nuevas generaciones del mundo a conocer y contagiarse del llano a través de estas páginas musicales impregnadas de inspiración, naturaleza y amor.

Iván Villazón sorprende al mundo vallenato con la presentación de la canción ‘El Arcoíris’ sinfónico, en una nueva versión que cuenta con la participación de artistas invitados en la antesala del 57 Festival Vallenato que se realizará del 30 de abril al 4 de mayo en Valledupar.

Esta canción es la canción insignia de ivan villazon y fue lanzada en 1984 con gran éxito, a tal punto que fue la escogida para realizarla con orquesta sinfónica.