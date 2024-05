Olmedo López hablará: pide a la Fiscalía principio de oportunidad con inmunidad total

Caracol Radio conoció que el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo , Olmedo López, asistirá este martes 7 de mayo a la Fiscalía General de la Nación, para estructurar un principio de oportunidad con inmunidad total, quien en un principio, solicitó por medio de su abogado José Moreno Caballero, a la Fiscal general, Luz Adriana Camargo, y le dé garantías de seguridad a su familia para poder contar los hechos reales frente al proceso que enfrentará por el caso de corrupción de carrotanques en La Guajira. De igual forma, anunció que pedirá medidas de protección a la comunidad internacional con el fin de encontrar las garantías para poder contar lo que realmente pasó.

“Durante más de mis 32 años de lucha constante por los derechos y libertades, he tenido que enfrentar duras batallas, quienes han luchado como yo, desde distintas orillas sabrán bien lo que es seguir órdenes, aun cuando no se está de acuerdo. Desde un inicio le conté al país que no espero irme, aquí nací y aquí moriré, mi familia y mi historia están en este, nuestro país.” Señaló el exdirector Olmedo López a través de un audio.

“Por estas comunidades por las que luché y sigo luchando, soy un convencido del cambio, dije que el país esperaba de mí, respuestas, que di y seguiré dando sin titubeos, se aprovechan de mi silencio, pues ya no más, no se los voy a permitir.” Agregó López.

#JUDICIAL| Rompió su silencio Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien publicó un audio diciendo que quiere contar la verdad a todo el país, que siguió órdenes y que pedirá a la Fiscalía un principio de oportunidad, además de protección para él y su familia. @MarttinCristina — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 5, 2024

Este audio divulgado por su abogado, se da en medio del escándalo de corrupción por dineros que habrían salido de esa entidad para el polémico contrato de los carrotanques de La Guajira, por 46.000 millones de pesos.

Agrega además: “Por eso, es mi deber pedirle a la fiscal que me conceda un principio de oportunidad con inmunidad total y le dé garantías de seguridad a mi familia para poder enterarla de los hechos reales frente al proceso que enfrentaré... le hablaré al país con la verdad”, aseguró.