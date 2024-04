James Rodríguez puso fecha a su regreso y lanzó fuerte crítica

James Rodríguez no ha estado en los últimos dos partidos del São Paulo por una lesión y se espera que tampoco lo haga en Libertadores ante Barcelona de Guayaquil y el fin de semana contra Palmeiras por la cuarta fecha del Brasileirao. El volante sufrió una molestia en el isquiotibial y se estableció que estaría por fuera de las canchas por un par de semanas, pero el propio cucuteño se encargó de decir cuándo volverá a las canchas.

Mientras se pone a punto, James, en las usuales transmisiones que hace mediante Twitch en el marco de la Kings League, el futbolista de la Selección Colombia se refirió a su regreso a las canchas, asegurando que no estaba lesionado y se trató de una molestia física.

“Tuve una molestia en el entreno del lunes, pero ya la próxima semana estaré ahí. Así que no fue nada grave, gracias a Dios”, aseguró. Por su parte, James mostró su descontento ante la prensa, manifestando que suelen decir “mentiras”. “La prensa... no crean en todo eso, ustedes saben que se dicen muchas mentiras. Muchas veces la prensa no informa, sino que desinforma...Muchas veces no, siempre. Solo que no quise ser tan duro”.

James y el reto en su regreso

James ahora tendrá un reto por delante: ganarse la confianza del nuevo entrenador, Luis Zubeldía, quien fue presentado durante la semana como el reemplazo de Thiago Carpini. Al entrenador argentino ya le preguntaron por el colombiano y, respondió en líneas generales y sin hacer mención al colombiano, que todos debían estar en óptimas condiciones.

“Es importante tener a todos los jugadores en el mejor nivel posible, llámese como se llame, cada jugador necesita una atención particular de parte de nuestro grupo de trabajo, pero todos los jugadores tienen que pensar en función del equipo, el equipo está por encima de cualquier nombre. Todos los seres humanos somos iguales, pero hay que hablar diferente con los jugadores y saber cómo tocarle la tecla, esto también es por las culturas de donde vienen”, dijo Zubeldía.

São Paulo deberá medirse, luego del juego ante Palmeiras, ante Águia de Marabá por la tercera ronda de la Copa de Brasil el 2 de mayo. Sin embargo, no se espera que sea este juego que se produzca el regreso de James Rodríguez a las canchas y podría ser ante Vitória el domingo 5 de mayo.