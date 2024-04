Miguel Monsalve: “Los equipos colombianos tenemos que volver a ser importantes”

Es una semana clave para el Deportivo Independiente Medellín, deportivamente hablando, a nivel local e internacional. El cuadro antioqueño recibirá a Defensa y Justicia por Copa Sudamericana, y el fin de semana se juega su clasificación a los cuadrangulares finales, dependiendo de resultados ajenos.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Miguel Monsalve, jugador y actual capitán del conjunto paisa, habló del momento por el cual pasa todo el plantel. El jugador de 20 años se ha venido consolidando en el once titular de Alfredo Arias y llegó a vestir la cinta de capitán.

“Es una semana trascendental para nosotros como equipo, en la parte de jugadores, en la parte administrativa, creo que es una situación y un momento trascendental de la temporada en el cual nos podemos poner con un muy buen puntaje en la Copa sudamericana. Nos serviría mucho poder sacar ese resultado de local contra Defensa y Justicia. Es lo que tenemos en mente, lo que hemos planeado y, obviamente, el querer ganar el domingo que todavía tenemos la ilusión de quedar adentro de los ocho”, declaró el futbolista.

Hay que regresar a lo alto

No cabe duda que los últimos años han significado un fracaso deportivo para los equipos colombianos en los certámenes continentales. Separando a Deportivo Pereira, que en su primera participación de Copa Libertadores logró llegar a cuartos de final, ganando visibilidad y premios económicos. Monsalve asegura que los equipos deben tener el compromiso de pelear por los títulos, y no ser simples participantes.

“Los equipos colombianos tenemos que volver a ser importantes en los torneos internacionales. Creo que eso habla mucho del nivel en el que está el fútbol de nuestro país y los jugadores que tenemos. Es la visibilidad que se le puede dar al torneo, a los jugadores que tenemos y esperamos cerrar el objetivo de Copa Sudamericana, ojalá como primeros que nos clasificaría directamente a octavos de final”, agregó.

El dilema competitivo

Aunque están con posibilidades de continuar en ambos torneos, la nómina y los resultados han llevado al equipo a elegir una competencia como prioridad, que por el momento es la Copa Sudamericana. Si bien pueden pelear en ambos campeonatos, tienen que ir partido a partido.

“La idea era pelear por los dos torneos, pero bueno, estamos en una situación obviamente mucho más incómoda en la Liga y creo que es ir paso a paso. Tenemos el reto más importante que es contra Defensa acá y creo que lo tenemos sacar en ventaja, y no descartamos la posibilidad de que podamos seguir luchando por el torneo colombiano”, añadió el volante.

Retomando el rendimiento

En las primeras fechas, el equipo demostró estar de capa caída, recibiendo una numerosa cantidad de goles y teniendo problemas para la generación de juego. Para el jugador, esos malos resultados se deben a las secuelas de la final perdida ante Junior, y el desgaste físico de la nómina por el apretado calendario.

“Para nosotros fue un golpe duro el hecho de la final, creo que nos costó también tiempo en poder revertirlo... Yo creo que también a todos los equipos de grandes les ha costado un poco. Quizás puede ser también por los partidos que ha tocado jugar, que creo que posiblemente puede ser mayor a los que otros equipos han jugado. El mismo desgaste del semestre pasado, creo que son todas esas cosas que influyen y obviamente también está el el el buen desempeño que han mostrado otros equipos, el hecho Bucaramanga, el hecho de Equidad, que han hecho un torneo muy sólido”.

De canterano a capitán

En poco tiempo, el deportista ha demostrado tener condiciones para estar dentro de los once iniciales, llegando a lucir la cinta de capitán en los últimos partidos. Todo esto debido a la confianza entregada por el técnico y su demostración dentro de los entrenamientos y en los respectivos partidos.

“Todo es un proceso, yo tengo mis aspiraciones, mis sueños, pero todo lo llevo con la tranquilidad y la confianza de lo que soy y lo que voy a hacer. Todo lo que me he propuesto y lo que voy logrando es poco a poco, me llena de orgullo y me hace seguir confiando en lo que soy”, concluyó.