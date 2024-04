Familia denuncia que su mascota no tuvo atención oportuna en el CBA

Cali

Familia de un perrito llamado Killer, pide que sea investigado el caso, después de que su mascota perdiera la vida tras no recibir atención en el Centro de Bienestar Animal de Cali.

Sus dueños aseguran que no se habría cumplido el protocolo para la atención del animal y denuncian presunta falta de ética médica por parte de algunos funcionarios

Por lo pronto el Centro de Bienestar Animal, publicó un comunicado, donde lamenta el fallecimiento del canino y advierte que investigará el caso para establecer las razones de la muerte de “killer”.

“Desde la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, lamentamos no haber otorgado una atención oportuna por parte del profesional a cargo. Nos duele profundamente lo ocurrido, comprendemos y acompañamos el sentimiento de la familia. Iniciamos las investigaciones del caso para tomar las medidas disciplinarias y correctivas a que haya lugar para garantizar que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir”.

No es el primer caso reportado con estas características que ocurre en esta entidad, en ocasiones anteriores el propio alcalde de Cali ha monitoreado los casos y ha advertido que todo estaría funcionando de manera correcta dentro de la institución.

Dueños de la mascota difunden video en redes sociales donde piden responsabilidad de actos de presunta falta de atención que ocurren en este lugar.

La denuncia se hizo publica a través de Conexión Animal, quienes recibieron la información por parte de los dueños de Killer, quienes manifestaron llegar con el perrito en muy mal estado de salud y a pesar que estaba postrado en la entrada no fue atendido, el veterinario de turno le tocó la cabeza y dijo que no era una emergencia, que para considerarse una, el animal debía llegar sangrando, convulsionando o atropellado y le dieron una cita para el otro día, pero el animal no sobrevivió para cumplir la cita.

Patricia Dosman de Conexión Animal, pidió que realmente se investigue y se corrija el protocolo de atención del Centro “este es un nuevo llamado al errado protocolo establecido para la atención a urgencias en el Centro de Bienestar Animal, y también la nula empatía, ética y profesionalismo de algunos funcionarios. Esperamos que la entidad competente realice las investigaciones a la que haya lugar y tome las medidas disciplinarias contra el médico que fue negligente con Killer, y establezca un nuevo protocolo que indague el estado real de los animales”.

Por su parte, el Concejo de Cali convocó a audiencia pública el próximo miércoles 24 de abril desde las 9:00 de la mañana con diferentes organizaciones que existen en Cali y que trabajan por el bienestar animal.

En la audiencia se evaluará los alcances e impactos que tiene el servicio Centro de Bienestar Animal luego de 10 meses de funcionamiento, aseguró el presidente del cabildo Carlos Andrés Arias Rueda, quien manifiesta abiertamente su amor y respeto por los animales.

Cabe recordar que en la ciudad hay un registro de más de 400 mil especies entre perros y gatos y que de estos más de 60 mil se encuentran en condición de calle.