Imponen medidas ambientales en Cogua, Nemocón y Zipaquirá para evitar racionamiento de agua

El desabastecimiento del agua es una de las grandes consecuencias del Fenómeno del Niño que tienen en alerta a todo el país. De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en el mes de marzo se esperaba un aumento de lluvias que no se dio y que ha empeorado la situación.

A nivel nacional se ha pedido tomar medidas para cuidar el recurso hídrico, pues el promedio de lluvias sigue por debajo de lo esperado, lo que significa que la recuperación de los caudales y embalses para el agua potable y la energía se puede tardar más.

Por esta razón, los alcaldes de Cogua, Nemocón y Zipaquirá, se reunieron ayer, 15 de abril, para tomar medidas ante la problemática por el desabastecimiento del agua en Cundinamarca. Fabián Rojas García, alcalde de Zipaquirá, le explicó a la mesa de 6AM de Caracol Radio cuáles serán las nuevas restricciones que se aplicarán para estos municipios con el fin de evitar un racionamiento de agua, como el que vive Bogotá actualmente.

¿Cuáles fueron las medidas acordadas?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), junto con los alcaldes de estos municipios, comenzarán con campañas de prevención para que las comunidades, tanto en las áreas rurales y urbanas, puedan mantenerse en el cuidado del recurso hídrico. Además, se prohibirá:

Lavado de vehículos en espacio público

Desperdicio de agua en lavado de fachas

Prohibición al acceso de reserva hídrica

Esta última medida se ha tomado debido a los incendios presentados en los tres municipios desde principios de año. Actualmente, hay un incendio que se intenta controlar en Nemocón y, en el mismo municipio y en Zipaquirá, se registran otros de menor dimensión, pero subterráneos.

Finalmente, Rojas explica que todas a las anteriores medidas serán vigiladas y acompañadas por inspectores de Policía Nacional, en conjunto con la Secretaría de Gobierno.

¿Habrá racionamiento de agua en estos municipios?

Hasta el momento, según explicó el mandatario a Caracol Radio, estaría descartado el racionamiento de agua en estos municipios, pues la principal fuente de recurso hídrico para esta zona es la Represa del Neusa, que está en el 81.3% del nivel. “Con la CAR nos hemos puesto de acuerdo y por ahora no habría racionamiento, pero si la gente no toma conciencia y no cuidamos nuestra agua en los próximos días, es posible que sí tengamos que hacerlo”, señaló Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá.