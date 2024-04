¿Por qué no se inició antes el racionamiento de agua? Alcalde Galán respondió

Bogotá D.C.

En medio de las constantes preguntas de la ciudadanía por la situación critica que vive Bogotá en cuestión de agua, el alcalde Carlos Fernando Galán, aseguró que antes del racionamiento, estaban usando más agua del sistema norte, para frenar la caída de nivel del sistema Chingaza, pero no fue suficiente.

“¿Recuerdan que hubo una coloración del agua en algunas zonas de Bogotá en enero? Eso tenía que ver con esa decisión de traer menos agua de Chingaza para frenar la caída y traer más del sistema norte. Eso nos ayudó, en cierta forma, a ampliar el colchón que teníamos en ese momento del sistema Chingaza”, afirmó el alcalde.

Inmediatamente también, en el mes de febrero, el alcalde afirmó que el Distrito inició con campañas donde participaron todas las secretarías de Bogotá, y que hicieron un llamado para ahorrar agua. “Hicimos un ejercicio donde, inclusive aquí en los micrófonos de Caracol, hubo comerciales del radio, del acueducto, precisamente haciendo un llamado sobre la necesidad de reducir el consumo.”

Todos los indicadores que recibió la Alcaldía a principio de año, cuando fue la época de los incendios, era que en el mes de marzo, finales de marzo, iba a empezar a llover, y eso era lo que se tenía proyectado, pero no sucedió.

“No empezó a llover en la última semana de marzo, como vimos. Nos dieron en abril, ya llevamos a 15 de abril y aún no empieza a llover” enfatizó el mandatario local.

En ese sentido, cuando vieron que en marzo no se había cumplido la expectativa de lluvia, de precipitaciones, y el nivel seguía bajando de los embalses, se tomó la decisión de empezar el racionamiento.

“Este es el momento, no podemos aplazar una decisión como esta, tenemos que iniciar. Porque no era suficiente ya la reducción que logramos, porque sí logramos una reducción con el cambio de comportamiento. Bajamos por encima de 18 a más o menos 17 punto algo. Bajamos casi un metro cúbico de agua de consumo por segundo. Pero no es suficiente, tenemos que bajar a 15.”

Es decir, según Galán, para poder tener el agua suficiente para enfrentar el año 2025 como se prevé va a ser, es necesario que los embalses del sistema Chingaza estén en un 75% para el mes de diciembre de este 2024. Teniendo en cuenta que en este momento están en 15%.