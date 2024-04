Santa Fe busca asegurar su clasificación; Nacional se juega sus últimas cartas

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional protagonizarán en el partido más importante de la fecha 16 del campeonato colombiano, ya en su recta final. Sobre las 4:10 PM iniciará el partido en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, el cual contará con la masiva asistencia de la hinchada capitalina, y el duelo entre técnicos uruguayos.

A cumplir con el primer objetivo

El elenco de la capital pasa por uno de sus momentos más brillantes en los últimos años, sumando los resultados positivos, con el buen juego que ha desarrollado el técnico uruguayo Pablo Peirano. En su anterior salida por Liga, los bogotanos vencieron 3-0 a Patriotas en condición de local por la fecha 14, ya que tuvieron que adelantar el clásico capitalino por el concierto de Karol G en el escenario deportivo.

Posterior al desmonte de la producción total del concierto, la toma aérea del estadio generó varias reacciones al respecto por el estado del césped, que parecía maltratado en gran parte de la cancha. Sin embargo, la administración distrital ha estado en intervenciones para mejorar el campo de juego, y evitar un desgaste mayor en lo que queda de competencia.

¡Así es cómo ponemos a prueba la cancha del Estadio El Campín🙌🏟️!



El arquitecto y encargado de la protección de la grama, Jose Varela, nos enseña las pruebas que se realizan para verificar que la cancha está en buen estado, para los partidos⚽️. #UnidosPorBogotá pic.twitter.com/etwKXjtXY1 — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) April 12, 2024

Daniel García, director del IDRD se pronunció tras el mantenimiento que se ha realizado en la grama. “Logramos cuidar nuestra grama gracias al protocolo y a la alianza que realizamos con los equipos de fútbol y el organizador de los eventos. Esta es la muestra de que sí podemos seguir haciendo conciertos en el estadio”, expresó el director de la institución pública.

Para este encuentro, Santa Fe presenta la ausencia de tres de sus jugadores. Se tratan del defensor central Facundo Agüero y los delanteros José Eric Correa y Agustín Rodríguez. Correa “presentó un desgarro muscular del sóleo de pierna izquierda”, mientras que Agüero y Rodríguez continúan en su proceso de recuperación tras sufrir una “lesión muscular del recto femoral izquierdo” y un “esguince del complejo externo del cuello de pie izquierdo”, respectivamente.

Nacional, sin margen de error

El equipo antioqueño viene de sufrir una comprometedora caída ante Fortaleza en condición de local, dejando su clasificación bastante complicada. Con 19 puntos y cero en la diferencia de gol, el conjunto verde de Antioquia es décimo, siendo superado por Millonarios con la misma cantidad de puntos y por América, que es octavo con 23 unidades.

Aunque la eliminación está cada vez más cerca, pelearán por el último cupo en lo que les queda de calendario. Pablo Repetto, técnico de Nacional, habló en la rueda de prensa, previa al partido, declarando que este será un partido vital para el plantel profesional.

“Hay que encarar el partido contra Santa Fe como una final, porque no hay más chances. Trato de poner lo mejor, si he mantenido una base es porque el equipo ha respondido, no se trata de cambiar por cambiar”, expresó el uruguayo.

A las 4:10 PM rodará el balón en el estadio Nemesio Camacho el Campín en el enfrentamiento entre capitalinos y antioqueños. Las emociones del encuentro las podrá sintonizar a través de la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.