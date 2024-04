César Farías sobre lo sucedido en Palmaseca: “Eso condiciona y no está bien para nadie”

César Farías, director técnico del América de Cali, lamentó lo sucedido en el estadio del Deportivo Cali durante el clásico vallecaucano de la fecha 16 del campeonato. Farías aseguró que todo esto condicionó el compromiso y afectó tanto a sus jugadores como a los del rival. Así mismo, felicitó a lequipo vallecaucano por su juego y le deseó lo mejor en su lucha por sostener la categoría.

Análisis del partido

“El fútbol tiene esos aspectos, cuando juegas un clásico, es emocional. La semana estuvo muy condicionada, hoy se condicionó, tuvimos que esperar un montón de tiempo en el camerino y claro, uno ve también el sufrimiento del rival en algunos aspectos. Nosotros queríamos jugar, pero son circunstancias que condicionan el juego y lo hace muy tenso; sin embargo, pudimos jugar bien la pelota y tuvimos la ocasión de ganarlo sobre el final, donde ya había muchos espacios y teníamos gente fresca arriba y no la aprovechamos. Hoy no fuimos tan eficaces con las que tuvimos; sin embargo, generamos dos o tres opciones que han podido darnos por lo menos un golcito más. Al rival nunca lo terminamos de doblegar, no se rindió, luchó y así son los clásicos. Tenemos claro que el equipo sigue evolucionando en su juego, tuvimos una lesión muy rápido, que creo que no va a ser mayor cosa. También volvimos a mostrar buen juego, buen carácter y que el equipo sabe jugar de visitante, que el equipo juega un partido que es extremadamente difícil y que es protagonista, y que quiere clasificar, que está haciendo todo lo que está a su alcance para tratar de meternos entre los ocho. Yo lo veo con mucho optimismo, complacido con el juego de nuestros jugadores. Pasar la hoja lo más rápido posible, pensar en el partido de la otra semana y ganar los tres puntos para seguir muy cerca de la clasificación”.

¿El punto es importante para ellos?

“Sumar siempre es importante y en una plaza difícil. En el primer tiempo creo que Cali tuvo unas buenas jugadas, pero después fue más por entusiasmo, el equipo se le quedó largo y nosotros pudimos compactar bien. En el gol, nosotros no generamos la contrapresión en el desgaste del equipo y no achicamos a tiempo y el pateador puede ejecutar, pero tampoco en el segundo tiempo hubo llegadas con peligro que Joel tuviera que intervenir. Los partidos cerrados son así, no hay tantas ocasiones y nosotros tuvimos y no fuimos eficaces. Después, en el tránsito de la pelota, estando de visitantes, sin nuestra hinchada, el despliegue de juego, las permutas, las ocasiones, los rompimientos de línea, las apariciones de nuestros jugadores en el frente de ataque, sostuvimos la pelota para defendernos con ella y a través de la pelota nos permitió defendernos mejor el juego. Claro que condiciona el juego todas las circunstancias que se vivieron, por más que creo que hicimos un buen partido y que nos merecíamos un poco más, pero sumar en estas condiciones y sumar de visitante es importante. Obviamente que queríamos los tres puntos”.

¿Queda satisfecho con el juego de su equipo?

“Los directores técnicos cuando aspiramos cosas importantes tendemos a ser insatisfechos, pero yo voy pensando y escuchándolos un poco a ustedes, todavía con adrenalina, los primeros cinco minutos parecíamos locales nosotros y desde que arrancó el partido, intentamos ir. Después el segundo tiempo, sin ser un partido en que no creamos tantas situaciones, me viene a la cabeza una de López, una de Barrios y una de Sarmiento, que ha debido terminar alguna en gol. Si nosotros marcamos las dos primeras era 2-0 y era más controlable el partido también. Después Zapata mete una asistencia hermosa, Sarmiento casi llega, ellos estaban estirados, el partido no estaban jugando nosotros dentro del área y el partido pedía jugadores contraatacadores en esa última instancia, porque su gente los estaba alentando e impulsando. Tenemos cosas buenas y obviamente el equipo está evolucionando, pero también tenemos cosas para corregir. La situación del cambio condiciona algunas cosas, Edwin (Cardona) entró muy bien ¿Por qué ponemos a un jugador como Edwin en esa zona? Porque queríamos seguir jugando la pelota, si ponemos un jugador ofensivo en la zona de volantes y los tres de arriba también los cambiamos para tratar de ser, con la frescura, más ofensivos todavía. Solamente el cambio de Óscar (Hernández) fue un poquito más de peligro, porque el rival trataba de abrir las bandas y llegar con peligro, y también los controlamos, controlamos muchos aspectos de lo que es un partido emocional y respaldado por su gente, lo lamentable es que no se pueda jugar el partido en los tiempos correctos, que cuando estábamos ahí pasó alguien en camilla, eso es doloroso y eso impacta, impacta los jugadores de ellos, a los nuestros y creo que eso no es bueno para nadie. Tampoco quiero abonar en criticar a nadie, pero creo que el ser humano y los profesionales merecen un espacio donde puedan desarrollar su trabajo con la seguridad y el derecho a la vida”.

Felicitaciones al Cali

“Felicitar también al Cali que se entregó, dio un partido luchado, lo buscó a sus maneras y entiendo por lo que están pasando y desearle de aquí en adelante lo mejor. Yo sí creo que a América lo hace más grande tener a Cali y a Cali lo hace más grande tener a América, y que entre todos tenemos que mejorar la plaza, la seguridad y el espectáculo, porque el espectáculo es un espectáculo para vender al mundo, pero lógicamente donde hay inseguridad y violencia es muy difícil”.

¿El segundo tiempo perdió ritmo?

“Claro que influye, esa no es la normalidad de un partido, tampoco podemos ocultar la verdad. Uno lo ve, ve la preocupación en los efectivos policiales, en los efectivos de la Liga, lo ve en la gente de la televisión, lo ve en el contrario. Todos estábamos preocupados allá abajo, lo veo en el árbitro, por más experiencia que tengamos y por más experiencia que tenga (Wilmar) Roldán, también somos seres humanos que nos preocupa el prójimo y los jugadores igual. Claro que condiciona, eso no está bien, no está bien para nadie, ni para los jugadores del Cali, ni para los del América, no está bien para el entorno futbolístico. Pero nuestro equipo nos entusiasma, no voy a decir los puntos que hemos sacado, las fechas que hemos venido sumando, la dificultad que es una plaza de estas. Uno con tranquilidad, ya en la noche, seguramente veremos mejor el punto, pero hay esa vena ganadora que uno quería ganar el partido, porque teníamos las herramientas para ganarlo”.

La opinión de Graterol

Al igual que Farías, el portero del América, Joel Graterol, aseguró que el partido se vio condicionado por todo lo sucedido tras los disturbios generados por los aficionados locales ubicados en la tribuna sur del Estadio del Deportivo Cali.

“Como decía el profe, estuvo condicionado el partido de hoy, se estaba saliendo un poco de control la seguridad y creo que la seguridad es lo primero para nosotros, para que podamos brindar un buen fútbol y un espectáculo para la gente que viene a ver el partido y los que nos ven por televisión. En el arco donde yo estaba, estaban lanzando objetos y eso no da seguridad. Como me tocó a mí, no le di mayor importancia, yo estoy enfocado en jugar, lamentablemente tuvimos que esperar un montón de tiempo después para que tuviera el control y una vez jugado, creo que entramos bien, estábamos bien parados defensivamente, siempre teníamos superioridad numérica, en el fondo se sentía así”.

“El gol fue desafortunado, porque fue una virtud del pateador, como la ejecuta, pero estábamos bien parados. Queda un sabor amargo porque se nos escapan dos puntos que los teníamos en el bolsillo, esto también pasa porque hoy no fuimos eficaces, tuvimos tres opciones claras de gol, un travesaño. Lo fuimos a buscar, como se jugó en el primer tiempo, el rival también jugó muy bien, compitió a su manera. El partido estaba para que América ganara y no fuimos efectivos hoy y nos vamos con ese sabor amarguito del empate”, concluyó.