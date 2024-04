¿Qué pasó con el Dron no tripulado para personas y mascotas que iba a operar desde Armenia?

Armenia

Toda una polémica se ha generado en el departamento del Quindío y en la ciudad de Armenia porque el empresario que anunció con bombos y platillos que esta región sería pionera en la operación del primer dron no tripulado impulsado por inteligencia artificial, se fue de la región aduciendo problemas de seguridad.

Estamos hablando de Jhon Jairo Flórez Ospina representante de la empresa JF Capital SAS y que con el fabricante de vehículos aéreos chino Ehang presentó esta iniciativa a finales del 2023 en la capital del Quindío.

Y es que esta noticia se dio a conocer el 24 de diciembre del 2023 de forma privada donde incluso asistió el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis invitado por el empresario a la sede de la empresa ubicada en un lote en la Avenida Centenario donde realizaron el “Unboxing” (apertura de caja) y anunció que en el 2024 entraría en operación.

Gobernador del Quindío en la llegada del dron no tripulado al Quindío. Foto Cortesía Nueva Crónica del Quindío Ampliar

En el mes de febrero de este año, el empresario Jhon Jairo Flórez, aunque anunció en redes sociales y en varias entrevistas con medios de comunicación que todo estaba listo para la operación del Dron desde una hangar o plataforma que construyó en Armenia, desde la Aeronáutica Civil en sus redes sociales comunicaron que dicha operación no estaba autorizada por la máxima autoridad aérea de Colombia.

La @AerocivilCol informa que, de acuerdo con la norma RAC 100 y por estándares de seguridad operacional, el transporte de personas en aeronaves no tripuladas NO está autorizado en el país.



Consulte la normativa en el siguiente enlace: https://t.co/JlVagI4jHX https://t.co/ZJaxOP64cy — Aeronáutica Civil de Colombia (@AerocivilCol) February 5, 2024

En las últimas horas se conoció un video en la red social de Instagram de Jhon Jairo Flórez que subió un video explicando las razones que lo llevaron a llevarse el dron de Armenia, Quindío, pero no volando sino en un camión, argumentando un tema de seguridad y denunciando a los dueños del lote donde operaba por injuria y calumnia

Qué dice Jhon Jairo Flórez en el video

“soy portador de una mala noticia y además de una denuncia pública y quiero hacer pública, ya está la denuncia, ya está impuesta ante la Fiscalía, son dos denuncias una porque estreñimiento e intento de secuestro y otra por penal por injuria y calumnia, el señor Sebastián Botero que fue quien nos alquiló el local de la familias de Iván Botero Gómez y de todas estas personas que se portan como mafiosos a la hora de que llegan inversiones del extranjero, yo quise ayudar con esta inversión porque me pareció hoy consideré que era algo bastante importante para la sociedad del Quindío pero actualmente pues lastimosamente tenemos que salir de ahí del Quindío no podemos seguir allá.

Dueño del lote

En las últimas horas los dueño del lote donde funcionaría la plataforma para la operación del dron en la avenida Centenario convocaron a los medios de Comunicación a una rueda de prensa para explicar lo que ha ocurrido con el arrendatario del bien inmueble, Sebastián Botero explicó “queríamos clarificar que nosotros en ningún momento hemos tenido un acto, no conocemos cuáles son las acciones mafiosas de las cuales se expresa y aclara el señor Flores queríamos sencillamente mostrar de que de que nuestra única intención es que las cosas fluyan y les deseamos lo mejor al señor Flores no tenemos ninguna pretensión adicional, si se dio este espacio para que aparecieran víctimas del Señor y de y del modus operandi del señor Flores, pero eso ya no nos compete a nosotros la idea es que la gente entienda que nosotros no tenemos ningún ánimo de conflicto, el tema del contrato que se estableció el lote fue como el contrato de arrendamiento, es un contrato a 8 meses, se vence el 30 de mayo. Era un contrato con el objeto de alquiler o venta de vehículos automotores resultaron siendo drones, pero se encontraron unos incumplimientos del contrato donde se hicieron unas obras donde no estaban permitidas ni por los dueños del lote, ni siquiera por planeación, o sea que fue la única como diferencia o reparo porque él tiene derecho a su contrato hasta el 30 de mayo, y ningún momento hemos solicitado que debe entregar el lote, si le hicimos pues como como el preaviso de que el 30 de mayo se solicitaba, nos cogió de sorpresa la salida y después nos dimos el puente el por qué creo que fue lo que comunicó el señor Diego como afectado de víctima del Señor, aclaro que el empresario está al día con el pago del arrendamiento.

Así está la plataforma donde funcionaria el dron no tripulado en Quindío. Foto: Adrián Trejos Ampliar

Denuncia por estafa

En la misma rueda de prensa hizo presencia el señor Diego Restrepo Villegas de Medellín que fue denunciando por el señor Jhon Jairo Flórez por presunto secuestro y extorsión, don Diego dio su versión “en Barranquilla nos presentó los negocios y me dio una carta de crédito de 50 millones de euros y yo le entregué unas propiedades con dos amigos más una propiedad por los demás de 150.000 millones después que no eran de nosotros que eran de otros amigos y él no pagó ninguna porque la carta de crédito salió mala, en diciembre le consiguió una plata en efectivo a él y unos cheques que me dio de unos cheques de un cambiador de cheques de Bogotá y me mandó para Pasto en diciembre y dijo que nos iba a pagar con unas volquetas que él había comprado a una empresa, yo estuve allá habían 550 volquetas y estuve 20 días para sacarla porque te recuperas la Plata cuando íbamos a empezar a sacar eso no era de él y era falsa y todo se acabó.

Vine a cobrarle a Armenia y me mando la Policía

Don Diego Restrepo indicó que “No me quiso dar la cara apenas me vio me mandó la policía al ejército, al Gaula a todo el mundo, he venido cuatro o cinco veces y me echan la policía si me arrima ahora llaman la policía porque él cree que yo le voy a dar algo, no, Yo necesito, es que me paguen, nunca habla conmigo porque yo soy grosero y le alzo la voz, él siempre se me escondía y no me sale para nada para que respete que me pague, que le mocho el pelo para que me pague. A nosotros nos debe más de 10.000 millones de pesos, no le hemos puesto denuncias a él para nada, no, porque él tiene 30 denuncias y una más o 31, por eso vine a buscarlo.

Lo cierto del caso es hoy por hoy, aunque el arrendamiento del lote está vigente hasta el 30 de mayo, la plataforma ya está vacía sin el Dron y los afectados por supuesta estafa están esperando que les pague lo que les deben.