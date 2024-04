Presidente del Senado y Gobierno chocan sobre Paz: Name cuestionó los “acuerdos melosos”

Iván Name

Congreso

En medio de la sesión conjunta que adelantó el Congreso para conmemorar el día de las víctimas del conflicto armado, el presidente del Senado Iván Name lanzó críticas a la política de Paz que ha venido llevando a cabo el Gobierno Petro.

“Debemos y tenemos que asumir un compromiso para la búsqueda de una salida a nuestro conflicto, que no es en los acuerdos internacionales melosos en La Haban, en México o en la desautorizada Caracas, que poco tiene que enseñarnos. Que sea entendiendo que nuestro modelo geopolítico hoy no es repensable y que nuestra salida es la búsqueda de las autonomías de las regiones”, recriminó Name.

Al respecto, aunque sin mencionar al jefe de la rama legislativa, el ministro de Justicia Néstor Osuna defendió la política del Gobierno.