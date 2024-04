El interventor de Nueva EPS comunicó a los afiliados nuevos lineamientos de la entidad

El doctor JulioAlberto Rincón, recientemente designado como interventor de la Nueva EPS, realizó este miércoles una transmisión en directo para socializar con los 11 millones de afiliados de la entidad los principales objetivos y lineamientos que durante el periodo de intervención serán los pilares para recuperar la entidad.

En primer lugar, destacó que el servicio de la EPS más grande del país tiene que reconocer que los dueños de las EPS, más allá de los accionistas de las cajas de compensación y el Estado, son los colombianos. Por este motivo, indicó que su trabajo estará encaminado a garantizar la presencia de servicios en todos los sitios de Colombia donde hay afiliados de Nueva EPS.

“La deuda de con los prestadores de servicios no nació hoy, con el gobierno actual, viene desde hace 20 años y la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales la viene reportando”, indicó Rincón sobre la situación en la que recibe la EPS más grande del país.

Según la explicación que entregó el interventor, durante la intervención que podrán realizar nuevas afiliaciones de colombianos durante la medida especial. Además, señaló que si el gobierno decide hacer traslado de usuarios se tendrán las capacidades para poder acoger a esos colombianos y también anunció que buscará mejorar el servicio para que por voluntad propia los usuarios del sistema de salud lleguen a la entidad.

Durante el pronunciamiento que se realizó esta mañana, el agente designado por la Supersalud entregó detalles sobre la reunión que ayer tuvo lugar en la Casa de Nariño con los actores del sistema de salud. “Nosotros no llegamos a Nueva EPS por capricho. La orden que nos dio el presidente Gustavo Petro es que no aceptemos que nuestra población afiliada tenga una sola muerte. Además, nos pidió que no tuviéramos conductas corruptas mientras estamos en este cargo”, indicó Rincón. En este momento se está trabajando en una plataforma en la que se pueda consultar online los contratos y movimientos financieros que se hacen en la aseguradora intervenida.

En línea con lo anterior, se manifestó que durante los próximos días iniciará una transformación sobre los pilares de misionalidad que hasta el momento venían funcionando en la entidad.

Según Rincón, “el objetivo es garantizar que en cada rincón del país donde haya un afiliado debe gozar en plenitud de servicio de salud. Además, con todas las condiciones de equidad para que los que más necesitan servicios sean los que más reciban. Esto también necesita un enfoque de solidaridad para priorizar a quienes requieren de atenciones más urgentes y a tiempo, ese será nuestro compromiso”.

El funcionario también se refirió sobre algunos temores que tienen los usuarios por la ineficiencia que han tenido históricamente los procesos de intervención. Es preciso anotar que, hasta el momento ninguna medida de intervención en el país ha logrado recuperar la viabilidad de las empresas intervenidas y la mayoría han entrado en procesos de liquidación con traslado de afiliados a las aseguradoras que completan el mapa del aseguramiento a nivel nacional.

“Sin han pasado hechos de intervenciones que terminan en liquidaciones. Nosotros aspiramos, si nos dejan, que el caso de Nueva EPS no sea así. Nos reunimos con los dueños formales de la empresa (cajas de compensación) y concluimos que esta empresa es el pilar del sistema de salud, por lo que no podemos fracasar. Llegamos a un acuerdo para que no fracasemos. Yo vine a administrar, no a liquidar”, manifestó el doctor Rincón frente a estas preocupaciones de los usuarios.

El interventor, Julio Rincón, anunció que este jueves realizará reuniones con la red de prestación de servicios para obtener su respaldo. El objetivo de ese espacio será pedir tiempo para poder cumplir con las obligaciones de pago y sanear la cartera.

“Desde nuestra llegada, pedimos que el 80% de los recursos que recibe la EPS se gire directamente a la red de prestación de servicios. Eso es lo correcto para evitar que no crezcan las deudas de la entidad y con esto vamos a garantizar que las citas médicas y los medicamentos se sigan entregando a tiempo”, explicó.

Nueva EPS tiene cerca de 22 billones de pesos de presupuesto proyectado para 2024 y el 40% (cerca de 9 billones) se destinan a los medicamentos. Según el interventor, se trabaja en una estrategia para que no se reduzcan esas proyecciones y que las medicinas lleguen efectivamente a las distintas zonas del país.