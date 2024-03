Nueva EPS: Pérdidas por 411.000 millones y liquidación de todos los contratos con IPS

Este miércoles se realizó la primera rueda de prensa convocada por la Nueva EPS bajo la administración de Aldo Cadena. Según la presentación que hizo el funcionario elegido por la junta directiva de la organización, durante el 2023 hubo pérdidas de 411.838 millones de peso. Como consecuencia de esta situación, el patrimonio de la entidad ha caído desde 480.000 millones a 73.000.

“Nos han aparecido unos pasivos ocultos y quiero señalarlos porque pueden ser billonarios. Haremos unos cálculos, luego de una auditoría forense ordenada por los accionistas y la junta directiva. ¿Por qué hacer una auditoría forense? Porque los 411.000 millones pueden ser más, porque tenemos facturas sin procesar o sin auditar. Cuando se haga esa gestión se incrementará en unos millones la situación de pérdida”, explicó Cadena.

Durante el último año, el indicador de siniestralidad de la EPS más grande del país (10.8 millones de afiliados) se elevó hasta el 102%, lo que significa que la entidad está gastando más dinero del que recibe y puede ser una de las causas de su crisis financiera.

Sobre otras medidas que se implementaron para contrarrestar las adversidades económicas, el nuevo presidente de la entidad dijo que se iniciará un proceso para democratizar la contratación que hoy en día realiza la aseguradora . En este sentido se seguirá cumpliendo con la norma que exige que el 60% de la contratación de Nueva EPS se haga con el sector público.

“Hay normas no escritas que si se están violando, que no estamos obligados a contratar específicamente con unos actores y otra que tiene que ver con que se van a cancelar los contratos de los prestadores que no están cumpliendo. Les estamos pagando para que atiendan y no atienden. Haremos una medida mucho mejor, todos los contratos se van a revisar y liquidar porque todo contrato que uno hace se tiene que acabar. Esto nos va a servir para saber en qué se puede mejorar y cambiaremos una dinámica que viene funcionando en la que todos los contratos se renuevan automáticamente”, agregó Cadena.

El Presidente de Nueva EPS también manifestó que, la junta directiva estudia las alternativas disponibles para lograr la capitalización de la entidad y también dejó abierta la puerta para que se inicie una solicitud de préstamos si la aseguradora llega a necesitar mayores recursos.

Finalmente, en su primera intervención oficial ante medios de comunicación como presidente de Nueva EPS, Aldo Cadena aseguró que su misión en la entidad no es desaparecerla y que su objetivo principal es recuperarla.