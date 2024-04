Compensar a liquidación: Qué pasará con los afiliados, citas programadas y ABC

Este viernes 5 de abril, la Caja de Compensación Familiar Compensar solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) la liquidación de su programa como prestadora de salud (EPS), de manera “total y voluntaria”, tras 30 años al servicio de millones de colombianos.

Esta decisión se da la misma semana en la que la Supersalud ordenó la intervención forzosa de dos de las EPS más grandes del país: Sanitas con 5,8 millones de afiliados y la Nueva EPS con 10,9 millones de afiliados. Además, del hundimiento definitivo de la reforma de salud del Gobierno Petro en el Senado.

Según señaló la EPS por medio de un comunicado, esta decisión estuvo motivada por la “compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia”. Hasta que no se conozca la decisión de la Supersalud frente a este retiro, la EPS aseguró que continuará atendiendo a los usuarios de la mejor forma posible, hasta el último día en que estén a su cargo.

Compensar cuenta con más de dos millones de afiliados, 1,6 en régimen contributivo y más de 250.000 planes complementarios.

Tras este sorpresivo anuncio se desató una serie de inquietudes por partes de los usuarios de Compensar que ven con incertidumbre su futuro en el sistema de salud. A continuación le explicamos qué pasará con los afiliados de esta prestadora de salud:

¿Qué pasará con los afiliados y las citas médicas?

De acuerdo con Compensar en caso de que dejara de existir como EPS, dedicará a sus servicios como caja de compensación: educación, turismo, vivienda, recreación y formación deportiva, entre otros.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Carlos Mauricio Vásquez Páez, director general de Compensar, dio parte de tranquilidad a sus afiliados, asegurando que la operación de la EPS continuará igual hasta tanto no se determine cuál va a ser la destinación de los usuarios que ya no atenderán en el futuro:

“Nosotros no hemos parado ningún centro, las personas siguen pidiendo citas y eso seguirá sucediendo. Por el momento en presente seguimos operando normalmente las citas programadas, los medicamentos y todo lo que está programado sigue operando con naturalidad porque nosotros como estamos recibiendo la UPC, seguimos teniendo la obligación de prestar el servicio en todos los sentidos”.

¿Compensar trasladará a sus usuarios a una nueva EPS?

Sobre si Compensar guiará las más de 2 millones de pacientes a una nueva EPS o si los usuarios deberán hacer el traslado, Vásquez señaló que no tienen la facultad para determinar a los pacientes a ninguna DPS, ya que debe ser una decisión voluntaria de los afiliados al sistema, pero dijo que la EPS seguirá atendiendo a los usuarios que eventualmente no tomen una decisión cuando sea aceptado el retiro por la Supersalud.

Según lo estipulado en el artículo 50, del decreto 2353 del 2015, una persona debe haber permanecido mínimo un año en la misma prestadora de salud para retirarse, ya sea de forma continua o discontinua.

Vale mencionar que este año de afiliación comenzará a contar desde la fecha de inscripción del afiliado cotizante.

¿Y los planes complementarios de Compensar?

Frente a las 250.000 personas que están en el sistema por medio de un plan comentario, el directivo indicó que, este plan es un producto que está atado a la EPS, por consecuencia sí deja de funcionar, el plan complementario como está también lo hará:

“Por eso hace más de un año solicitamos a la Superintendencia la autorización de un nuevo producto que pueda alojarse en un lugar distinto de la EPS, donde pudiéramos movilizar a los pacientes y eventualmente hacer una prestación directa”.

“Digamos que hoy o la semana entrante a un paciente le diagnostican un cáncer, la EPS Compensar y sobre todo las IPS que son las que prestan el servicio de atención a este tipo de pacientes tendrán que seguir atendiendo a sus pacientes”, agregó.

¿Aceptarán nuevos pacientes?

“Nosotros no tenemos la posibilidad de hacer un congelamiento de las afiliaciones”, dijo el funcionario resaltando que, la EPS no tiene ninguna autorización para negar una afiliación que está en las condiciones idóneas de aceptación. Así las cosas, Compesnar cumpliendo con sus funciones y obligaciones, atenderá a sus pacientes actuales, a quienes lleguen con alguna patología, y los nuevos que integren el sistema”.

Por último, en caso de que la Supersalud no acepte esta decisión, teniendo en cuenta las declaraciones reiteradas del Gobierno en el que advierte que no buscan liquidar a las EPS del país, comentó que seguirían operando, pero tendrán que trazar un plan salvavidas debido a que la situación financiera afectó la sostenibilidad del programa Compensar EPS, al punto de no permitirle garantizar el servicio.

“En este panorama nosotros ni siquiera sabemos cómo vamos a operar en seis meses y ni siquiera sabemos si vamos a poder operar. La situación de pérdidas acumuladas ponen en riesgo, incluso, la sostenibilidad financiera de la Caja de Compensación, que es un lujo que no nos podemos dar por ser administradores de recursos”, culminó.