“El Gobierno no está para angustiar ciudadanos”: Cambio Radical sobre intervención Sanitas

Colombia

Tras la decisión tomada por el Gobierno Nacional, de intervenir la EPS Sanitas a través de la Superintendencia de Salud, el Partido Cambio Radical interpuso, ante el Consejo de Estado, una acción de nulidad simple contra la resolución NO. 2024160000003002-6 de 2024.

El presidente de Cambio Radical, Germán Córdoba, denunció una posible estatización del sistema de salud como “represalia” política y exigió el respeto a la separación de poderes. La demanda detalla una serie de inconsistencias en el proceso de intervención, incluida la falta de expediente y pruebas para la defensa de la EPS.

“Las intervenciones no son para cobrar, cobrar revancha de los fracasos del gobierno en el congreso. Hay dos pánicos, hay un pánico económico y el que a mí más me preocupa, hay un pánico social. Hoy, millones de colombianos sienten angustia porque no saben qué va a pasar con su sistema de salud. El Gobierno no está para angustiar a los ciudadanos”, señaló Córdoba.

Cambio Radical espera que el Consejo de Estado garantice un debido proceso, respetando la voluntad de los ciudadanos.