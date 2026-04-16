“Es gasolina para acabar el país”: Juan Daniel Oviedo sobre llegada de Daniel Quintero a Supersalud

Juan Daniel Quintero se pronunció sobre la designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud- / Foto: Suministrada

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, se pronunció sobre la designación de Daniel Quintero como el nuevo superintendente de Salud, una decisión que ha generado reacciones en distintos sectores políticos.

Le puede interesar: Daniel Quintero será el nuevo superintendente de Salud tras la salida de Bernardo Camacho

Oviedo criticó el mensaje que envía el Gobierno con este nombramiento: “Todo discurso antiestablecimiento es gasolina para acabar con el país”.

El aspirante también aseguró que esta decisión responde a una lógica política que podría afectar el funcionamiento del sistema, en un momento en el que el país enfrenta múltiples desafíos en materia de atención y cobertura.

Además, advirtió que el nombramiento “acelera la bomba de tiempo en la salud”, al considerar que no responde a criterios técnicos ni a la necesidad de estabilizar el sistema.

Finalmente, insistió en que se requieren decisiones enfocadas en transparencia y capacidad técnica para evitar un mayor deterioro en la prestación del servicio de salud.

Lea también: “Voy a desmantelar el cartel de la salud”: Daniel Quintero tras su designación como superintendente