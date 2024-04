Senador reclama a cancilleres colombo venezolanos más proyectos para la zona de frontera

Cúcuta

Los parlamentarios por el partido Liberal por Norte de Santander le reclamaron al gobierno nacional un mayor compromiso con los proyectos que establezca a través de las cancillerías los gobiernos de Colombia y Venezuela.

El senador Carlos Alejandro Chacón dijo a Caracol Radio que “hay que aprovechar esas circunstancias, hace ya mucho tiempo no teníamos regularizadas la relación con Venezuela.Eso no nos permitió abastecerlo ante las necesidades del bloqueo económico que tuvieran y eso fue una oportunidad perdida para la frontera”.

“Hoy que ya se mejoraron las relaciones hay que mejorar es como va hacer ese relacionamiento, como van hacer las formas de pago, como lograr fortalecer la economía” dijo el dirigente político.

Y agregó el senador “hay algo que es fundamental, si los dos cancilleres se ponen a trabajar pudiéramos tener la salida al mar por Maracaibo, debiéramos nuevamente el camino de desarrollo económico de la frontera por allí. Ese debería ser el gran esfuerzo que deberíamos construir”.

Frente al anuncio del gobierno de regular a 600 mil migrantes el parlamentario dijo a Caracol Radio “hay que pedirle explicaciones al canciller a que se refiere. Lo importante es que el gobierno se viene comprometiendo con esas causas que son nobles, por supuesto pero que requieren compromiso. No responden a los hospitales públicos con deudas por mas de cien mil millones”.

Finalmente señaló que “la responsabilidad del Estado no es con anuncios con discurso, es con la chequera.Si ellos quieren asumir esos compromisos que los atiendan.Eso tiene una responsabilidad que el gobierno no ha venido cumpliendo, no solamente es un decretico o resolución, es invertir en ellos el recursos que se requieren para no colapsar los viene públicos por que el Estado no responde presupuestalmente”.