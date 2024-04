¿Qué dijo el gobernador del Quindío, sobre el complejo acuático y el coliseo multideporte?

Armenia

El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, acompañado por Camilo José Ortiz Montero, gerente de Indeportes; y Lina Marcela Roldán Prieto, gerente de Proyecta; asistió al primer comité organizador de los I Juegos Nacionales de la Juventud - Eje Cafetero 2024.

En ese sentido el mandatario de los quindianos indicó: “Quiero darle un parte de tranquilidad a los quindianos en lo que respecta a los escenarios deportivos de nuestro departamento, como el Complejo Acuático que recibimos en un 33% y hoy lo llevamos en un 51%. Solamente necesitamos una fuerza con el ministerio para que nos den esos conceptos técnicos, y así terminar esos escenarios y dejárselos a los jóvenes del departamento”.

Visita al Complejo Acuático en Armenia

El mandatario departamental indicó “yo quiero decirle a los medios de comunicación y a todos los quindianos algo muy especial, estuvimos visitando el Complejo Acuático donde las inversiones son importantes, pero yo les quiero decir la tecnología que estamos implementando en el Complejo Acuático una tecnología completamente italiana diferente a lo que hay no hay en Colombia y no va a haber en Colombia un escenario de ese complejo acuático como hoy se está construyendo y creo que me dio un parte de tranquilidad, ya estamos terminando este proyecto son 17.000 millones que es en obra y 15.000 millones que es en accesorios. Cuando hablo de 15.000 millones son los accesorios todo en la piscina en su totalidad con los equipos y vamos a poder hacer eventos internacionales eventos nacionales hoy podemos decir que el Quindío lo estamos visionando como departamento turístico deportivo.

Solicitud al Ministerio del Deporte

Hoy tenemos una gran falencia, que es el Ministerio del Deporte que no nos están aprobando unos recursos, y poder nosotros continuar con el proyecto y así tenerlo en los meses pocos meses poder tener inaugurado.

Coliseo Multideporte

Juan Miguel Galvis gobernador del Quindío explicó “la estructura metálica que le están colocando a este proyecto, que hoy la están trabajando en un lote contigo donde se está construyendo es espectacular materiales que nos tocaron que importar y duraron cuatro y cinco meses unas tuberías de Parámetros grandísimos con unos calibres casi de un centímetro en estructuras metálicas allí estuvimos mirando todo el proceso que se lleva en la estructura ya se lleva casi un 80% terminado están son 54 metros de luz que va a ir de un punto a otro punto donde esas cubiertas van a generar una gran proyección a este escenario.

Finalmente dijo que vamos a tener unos escenarios muy importantes para el desarrollo de los jóvenes deportistas del Quindío entonces el recurso que hace falta que le van a pedir al Ministerio estamos haciendo el análisis y estamos mirando todo el proceso, estamos hablando del 30 o 40 por ciento adicionales pero pues aquí vamos primero es que ellos nos aprueben para nosotros poder empezar a fortalecer y hacer el proceso como debe ser.