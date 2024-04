Más de 200 educadores han renunciado en el 2024 en el Tolima

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, reveló que existe una gran preocupación en el sector de la educación por la renuncia de más de 200 docentes en diferentes zonas del departamento.

“Se hizo un concurso docente por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se presentaron a ese concurso nuestros docentes, los docentes que toda la vida habían estado en esos municipios, donde la violencia obviamente ha estado marcada en esos territorios, perdieron desafortunadamente el concurso y ganaron el concurso, docentes de otros departamentos”, aseguró la mandataria seccional.

Según Matiz, el primero de enero tuvo que al llegar a la Gobernación empezar el nombramiento de 2.120 docentes, pero lamentablemente de ese número han renunciado en los primeros meses del año un total de 210.

“¿y por qué no renuncian? Porque cuando van y se dan cuenta de la realidad del territorio, cuando van y conocen dónde es la escuela en la que les toca ir a trabajar, que tiene que ir a lomo de mula a tres horas o cuatro horas del casco urbano, inmediatamente dicen no me voy para allá y renuncio”, advirtió.

Finalmente aseguró que el problema es muy grave porque son educadores que harán falta en los territorios para atender a los niños, niñas y adolescentes, afectado los procesos educativos. “Me toca esperar que el Ministerio de Educación me dé la directriz correspondiente para proceder a nombrarlos”.

La mandaría advirtió de esta problemática en el marco Cuarta Audiencia Pública sobre Regiones Autonómicas, evento en el que se analizó el centralismo del que hoy son víctimas los territorios por la falta de autonomía.