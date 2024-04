Jorge Luis Pinto estaría muy cerca de regresar al Deportivo Cali

Luego de nueve meses desde que se produjo su salida del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto está muy cerca de regresar a la institución para asumir como entrenador, en un cargo que quedó vacío tras la salida de Jaime de La Pava. El conjunto vallecaucano fue asumido de manera interina por Hernando ‘Cocho’ Pariño, quien se mantiene en esa posición hasta el momento.

Según reveló Diego Rueda, director de El VBar Caracol, el técnico nortesantandereano tiene conversaciones adelantadas con las directivas del equipo para acordar su regreso. “Si se cumple todo lo que han estado hablando, Pinto regresará al Deportivo Cali para salvarlo del descenso”, complementó el periodista.

¿Por qué salió Pinto del Cali a mediados del 2023?

El 8 de julio del 2023, Jorge Luis Pinto emitió un comunicado en sus redes sociales en el que dio a conocer a la opinión pública su renuncia al cargo, el que había asumido el 01 de octubre del 2022. El entrenador de 71 años salió en su momento por una diferencia en cuanto a la contratación del delantero Luis Sandoval. Expresó en ese entonces que si “Si “Sandoval llega al equipo por la puerta norte y yo salgo por la del sur”, y al final el jugador terminó firmando contrato.

“Lo que más me molestó fue que tuvieron a este chico escondido en un hotel o en el apartamento de un directivo y que en la tarde que yo no fui lo mandaron a hacer exámenes... Yo fui muy claro con ellos (directivos), ese chico no es conveniente, no hay la necesidad. Él no era un jugador para el Deportivo Cali que es un equipo demasaido sano”, dijo en su momento.

Balance de Pinto en el Deportivo Cali

Jorge Luis Pinto dirigió 31 partidos con el cuadro vallecaucano, con un saldo de 11 victorias, 12 empates y 8 derrotas, para un rendimiento del 48.4%. Su equipo marcó 42 goles, recibió 36 y sacó su meta invicta en 11 oportunidades. El estratega no logró clasificar entre los ocho mejores en ninguno de los dos torneos; mientras que en la Copa Colombia logró avanzar hasta octavos de final.

En caso de concretarse su regreso, sería el tercer paso de Pinto en el club, luego de haber estado entre 1990 y 1991 y la más reciente, entre 2022 y 2023. Llegará con la tarea de alejar de la zona del descenso al club, así como de volver a los cuadrangulares y pelear por el título en el segundo semestre.