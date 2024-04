Gobernador Rendón aseguró que el “estatismo” quiere destruir el rol del sector privado

En el Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño que se realizó este fin de semana en el municipio de Tarso, el gobernador Andrés Julián Rendón criticó lo que consideró “ataques” del Estado contra la democracia y el sector privado.

El gobernador Rendón insistió en que por cuenta de errores, todos corregibles, se quiere destruir el papel y el rol del sector privado en una tarea en la que el Estado ha demostrado que es un fracaso cuando lo hace.

“Tenemos en juego nuestro sistema de salud, nuestros servicios públicos, la inversión privada en infraestructura porque aquí estamos encarando lo más dogmático e ideologizado del estatismo”.

El mandatario departamental dijo que “estamos ante dos visiones distintas del país: una de estatización, de recorte de libertades, de ataques contra la democracia y el sector privado. A mi que me cuenten al otro lado, ahí no me voy a filar”.

Por su parte, el secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto, destacó que “armonizar los instrumentos de ordenamiento territorial, la gestión ambiental, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional, la gestión de la movilidad y, en general, integrar los municipios alrededor de objetivos y propósitos comunes para el desarrollo sostenible, la productividad y competitividad”, fueron algunas de los compromisos asumidos durante la jornada.

En la versión 35 del Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño se reunieron políticos de la región para apostarle al desarrollo económico y social. Hubo representación de municipios como Amagá, Andes, Caramanta, Ciudad Bolívar, Concordia, Jardín, Jericó, Salgar y Urrao.