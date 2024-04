Decretos e intervenciones, plan del gobierno con la salud: Pte. Asociación Hospitales

Armenia

Desde la Asociación de Hospitales del Quindío indicaron que el presidente Gustavo Petro mediante decretos e intervenciones busca implementar varios de los puntos establecidos en el proyecto de reforma a la salud que no paso en el Senado.

Leonardo Quiceno, Presidente de la Asociación de Hospitales del Quindío señaló “por fin se acabó esta esta novela y yo creo que debía terminar así, ya que del proyecto inicial que presentó el gobierno poco quedaba era una colcha de retazos porque el gobierno a pesar de que se dio en cambiar muchos artículos para poder que el Congreso aprobara, la reforma, pues no tuvo éxito y era mejor este el archivo esta reforma porque había era muy compleja e incluso nos tenía muy claro el costo y era una reforma ambiciosa, creo que para un país todavía no preparado, como es Colombia para tener una muy buena cultura en autocuidado en promoción y prevención esto es nosotros los hospitales, lo vivimos diariamente es una rogadera para que los usuarios asistan al programa.

Presidente Petro y los decretos para implementar varios puntos de la reforma

Esta reforma está basada precisamente en eso, sin embargo, el 70% de los cambios propuestos en esta reforma, ya estaban legislados en la ley 1478 del 2011, ya esta ley habla de APS atención primera primaria en salud habla de regí integral integrales en salud habla de fortalecimiento de la red pública hospitalaria, lo que pasa es que los gobiernos anteriores solamente reglamentará el articulado que le convenía las EPS tanto financiera como indicativamente pero no lo que le conviene a las IPS logística y a la atención real de los usuarios es así que el Gobierno tiene esta herramienta la misma Ley 1438 el 2011 para reglamentar por medio de decretos todo este articulado y prácticamente dejar un modelo muy parecido a lo que pretendía con su reforma

Plan B, las intervenciones

El gerente de la Asociación de Hospitales del Quindío agregó que de otra parte del Plan B del gobierno es precisamente lo que está pasando estos últimos días que es la intervención por medio de la Superintendencia Nacional de Salud de las EPS que no cumplen, en este en este momento hay 26 EPS en el país de las 160 que surgieron con la Ley 100 solamente quedaron 26, todas se quebraron quedándole debiendo billones de pesos a la Red pública y privada hospitalaria de este país sí, esto es más que una demostración de que es un sistema totalmente fracasado, la crisis es vieja y reposa en los hombros de los hospitales y clínicas del país con más casi 30 billones de pesos, así las cosas con la intervención de la Nueva EPS y la y la EPS Sanitas tal vez las dos más grandes del país, prácticamente el gobierno va a manejar 20 millones de usuarios porque hay otras empresas que están que están intervenida en este momento, esto prácticamente es un 40% de todo el aseguramiento de Colombia, se interviene las otras 20 EPS, de que no cumplen prácticamente el gobierno va a manejar todo el aseguramiento del país y pues implementará las políticas necesarias para que sea bien atendido los usuarios y que realmente los dineros de la salud no se desaparezcan, no sean en beneficio de algunos empresas privadas e incluso individuales que sean usufructuado con este sistema y que tal vez el desfalco más grande que puede haber se puede mostrar en el gobierno colombiano, son billones de pesos que se han desviado y que en un sistema que es netamente mercantilista no haber plata que alcance y muy fácilmente, se desvían los recursos.

