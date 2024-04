Asamblea del Huila se suma a las voces que piden suspender el cese al fuego

Neiva

En la duma departamental existe la preocupación y de paso exigen al gobierno nacional el levantamiento de cese al fuego en esta zona del país. Esto a raíz de los hechos registrados en los últimos días en el departamento, la propia diputada Victoria Castro, eleva la preocupación y petición al propio mandatario de los colombianos, para que esta decisión sea lo más pronto posible.

El mandatario de los huilenses, alcaldes, concejales, diputados y comerciantes, reiteran el llamado, al ministro de Defensa y al mandatario nacional analizar los hechos de orden público. La muerte de militares, extorsiones, quema de vehículos y retenes por parte de grupos al margen de la ley acentuados en este departamento ameritan las voces de preocupación.

Victoria Castro, presidenta de la asamblea del Huila, comento que “nos preocupa el desarrollo de nuestro departamento de una manera que prende las alertas, cuánto tiempo vamos a demorar en volver a recuperar lo que lo que hemos perdido. Estamos perdiendo esa paz total qué tanto se han anunciado, de continuar así va a ser muy difícil volver a la tranquilidad y armonía que se ha logrado obtener en los últimos años”.

Manifestó también que ya existen sitios vedados para ejercer el rol político para lo que fueron elegidos “ya no podemos salir a lugares, por que la propia comunidad, nos pide que no vayamos, por el temor a estos grupos, la situación empeora cada instante y no se ven señales de una pronta solución, por eso pedimos al gobierno nacional se levarte el cese al fuego de manera urgente en esta regios” afirmo la líder política.

Se conoció que en el trascurso de la semana vejara una comisión a la capital de la república, abordar este y otros temas de interés a la comunidad.