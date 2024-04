El arte de negociar un buen guion

Muchos guionistas y escritores no saben como vender un buen guion dentro del mercado, puesto que no estructuran bien su idea o no saben como convencer a su cliente ideal. Nadie dijo que negociar un libreto fuera fácil, existe un arte o más bien un libro detrás de esta habilidad que le enseñará a cómo hacerlo de una manera exitosa y no fallar en el intento.

Andrés Lopera Sánchez, más conocido en el mundo audiovisual como ‘LoperaSánchez’, es un famoso guionista de varias películas, series de TV y Web en Colombia. Recientemente lanzó su libro ‘Cómo Negociar Un Guion’, donde enseña a ponerle un valor al trabajo creativo y esfuerzo literario que hay dentro de los libretos; a su vez, brinda consejos prácticos y estrategias eficaces para concertar un pacto justo al momento de comerciar una idea.