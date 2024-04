Distrito suspende clases y escucha casos de abuso sexual y bullying en colegio de Bosa

Bogotá D.C.

Después de un plantón de más de 8 horas en el colegio Ciudadela Educativa en la localidad de Bosa por un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 5 años, la Secretaria de Educación decidió suspender clases y abrir un espacio de dialogo con la comunidad educativa.

“Se llevará a cabo una jornada especial de recepción de denuncias y seguimiento a casos por parte de las familias, que será atendida por la Secretaría de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo para qué, cada entidad en el marco de sus competencias legales, actué frente a los casos” indicó la Secretaria de Educación.

Además, el Distrito y el Colegio se comprometieron a formular un plan de acción para el necesario mejoramiento de la convivencia escolar en un colegio de alrededor de 6.000 estudiantes, en la que padres y madres de familia asumirán un rol de corresponsabilidad relevante.

Decenas de familias de esa institución aseguran que los casos de abuso, bullying y la negligencia por parte de los docentes es cada vez más recurrente.

“Pedimos justicia no solo por esta menor, sino por todos los casos de injusticias en este colegio. Como no vamos a sentir rabia, cómo no vamos a sentir odio pues a esta institución se les confió a la niña. Acá los casos de bullying son terribles, nadie hace nada” indicó uno de los asistentes al plantón.

Sobre el caso de abuso sexual en cuestión, la mamá de la víctima indicó que el 31 de marzo la menor hizo un dibujo en el que se evidencia la situación de abuso a la que fue sometida.

“Ahí se ve como la niña dibuja el salón de clases, dibuja al niño que le está metiendo el palo y que le jala el cabello. Dónde estaba la profesora, dónde” dijo en el plantón.