A la deriva: El 40% de los municipios de Cundinamarca no tienen convenio con los bomberos / Carlos Ortega ( EFE )

El Cuerpo de Bomberos del Departamento de Cundinamarca alertó que al menos 36 municipios de los 116 no tienen contrato para la atención de emergencias en sus regiones.

El capitán Álvaro Farfán, delegado de los Bomberos, hizo un llamado a los alcaldes municipales para cumplir con estos contratos que son de carácter ‘público esencial’.

“Hacemos un llamado respetuoso pero enfático a todos nuestros alcaldes y alcaldesas para que de manera inmediata se dé cumplimiento a lo establecido en la ley 1575, la cual claramente cataloga la labor que desempeñamos los bomberos como un servicio público esencial y el cual debe ser garantizado de manera eficiente por las autoridades en todo el ente territorial”, indicó Farfán.

Con corte a abril de 2024, en Cundinamarca hay 81 cuerpos de bomberos, de los cuales tres son de carácter oficial y 78 de carácter voluntario, de los cuales 67 están activos y 14 están inactivos hasta la fecha.

“Los cuerpos de bomberos están inactivos por situaciones de no tener los documentos al día y otras situaciones al interior de algunos municipios donde no se les ha garantizado la prestación de este servicio. Tenemos 35 municipios en el departamento que no tienen cuerpos de bomberos ni han firmado algún contrato o convenio por lo menos con un cuerpo de bomberos vecino”, afirmó el capitán.

Teniendo en cuenta la temporada invernal que se avecina, la Procuraduría General citó a una mesa de control con los 116 alcaldes y alcaldesas de Cundinamarca para abordar las problemáticas en la contratación de este servicio.