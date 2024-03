60 mil personas en el nororiente de Medellín se quedan sin agua por el fenómeno del niño

Medellín, Antioquia

Empresas Públicas de Medellín informó que más de 60 mil personas en el nororiente de la ciudad se verán afectadas por una interrupción en el suministro de agua potable debido al fenómeno del Niño. La interrupción afectará a 12.042 instalaciones entre la 1:00 de la tarde del domingo 31 de marzo y las 2:00 de la mañana del lunes 1 de abril.

Los usuarios afectados pertenecen a los barrios Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano – Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso, La Esperanza No. 2, Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II y Versalles II – Mirador.

Ante esta situación, EPM desplegará dos carrotanques para suministrar agua potable a los usuarios de los circuitos La Honda y La Montaña en el nororiente de Medellín. Esta medida se debe a la baja disponibilidad de agua para el tratamiento en la planta de potabilización Villa Hermosa, que se abastece del embalse de Piedras Blancas, actualmente en el 26,83% de su capacidad de almacenamiento debido al fenómeno del Niño.

A pesar de la interrupción, la planta de potabilización Villa Hermosa seguirá operando con restricciones de caudal. EPM insta a los usuarios afectados a tomar las medidas necesarias y agradece su comprensión mientras se realizan las acciones correspondientes para abordar esta situación.