Viviendas en Cúcuta amenazan con colapsar

Cúcuta

Las lluvias en Cúcuta han refrescado la ciudad en algunos sectores, sin embargo, en la ciudadela de Juan Atalaya y en inmediaciones de la Cárcel Modelo se ha presentado estragos relacionados a perdida de banca y afectaciones a algunas viviendas donde ya han colapsado algunas paredes y amenazan terminar en el suelo la totalidad e algunas viviendas.

En el barrio Doña Nidia, en la Ciudadela de Juan Atalaya, Jaime Vargas, representante de la comunidad dijo que “hicieron presencia de Gestión del Riesgo, tomaron datos, hicieron estudios, pero estamos esperando que hagan el muro de contención para evitar riesgos en las viviendas. Nos dijeron que desalojáramos sencillamente, pero no es así de fácil porque para el desalojo uno necesita pagar arriendo y pues no estamos como para eso”.

Narra el drama destacando que “rara llegar a mi casa estoy yéndome por los solares de las casas de los vecinos porque la vía se perdió y por la trocha para salir a la carretera. Nos da miedo que llueva, pero no nos podemos ir, el miedo no me va a dar nada, nosotros tenemos siete años y había unos muros de piedra, eso colapso y se fue”.

Familias preocupadas en Cúcuta por perdida de banca y amenazas de colapso de sus viviendas. Ampliar

Por otra parte, en Colinas del Tunal, el presidente de Junta de Acción Comunal “en inmediaciones de quebrada La Saladera, en inmediaciones del asentamiento humano Colinas del Tunal comuna 6 en la cárcel modelo. Es un cuento de no acabar, en el 2022 se hizo una petición para que se hiciera una limpieza y evitar que se registrara calamidades, cosa que no se hizo a través de gestión del riesgo y meses después se cayeron 20 viviendas y nadie respondió. Actualmente hay una situación similar que tiene en riesgo 50 viviendas”.

Las comunidades están solicitando la intervención de gestión del riesgo, pues estas personas no cuentan con los recursos suficientes para poderse mudar hacia otras comunas.