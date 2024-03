Comerciantes de Las Américas piden acelerar entrega de la obra

Cúcuta

Molestos se declaran algunos comerciantes que se sienten atrapados en sus establecimientos al no poder realizar sus actividades por culpa de la obra de Las Américas que aún no han sido concluidas.

Alberto Aguas es uno de estos empresarios y dijo a Caracol Radio que las ventas notoriamente se han venido cayendo en un 85%, incluso, esto ha generado que se cancelen algunos contratos con algunos trabajadores de comercios que estaban laborando en la zona afectada por la obra.

“Muchos otros se fueron porque no les estaba dando la base, no les estaba dando nada, estaban trabajando a perdida. Estamos solos haciendo lo que podemos, las ventas no están dando la base para poder invertir, pagar el arriendo y mantenerlos abierto, si los cerramos es peor”.

Un promedio de diez establecimientos comerciales se ha visto comprometidos en esta situación, pues los vehículos, ni los clientes llegan a las zonas afectadas.

“El llamado que hacemos es a la empresa constructora o la alcaldía, para que se pongan la mano en el corazón y piensen en los locales afectados”.

Yanis Toledo, es otro de los afectados y dijo a Caracol Radio que “aquí dejaron de llegar más del 90% de los carros que se estacionaban para esto, las ventas están cayendo, se hace lo del arriendo, se ha pensado cerrar, y este pedazo lo intervinieron en enero, cuando se suponía esto debía hacerse en diciembre, y es la fecha y no han terminado”.

Por ahora, están solicitando que se pueda realizar de forma más ágil la conclusión de la obra por las graves implicaciones que esto trae para un grueso número de personas.