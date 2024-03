Imperdible concierto de violonchelos en este viernes santo en Teatro Azul en Armenia

Armenia

A las 7y30 de la noche de hoy viernes 29 de marzo en Teatro Azul en Armenia se llevará cabo el Concierto de Violonchelos, Lanzamiento de álbum “COLOMBIA EN DOS CHELOS” espere entrevista con el maestro Deiner Sergio Hurtado uno de los protagonistas de este concierto.

Por eso tenemos en Caracol Radio Armenia, hablamos con uno de los protagonistas, el maestro quindiano Deiner Sergio Hurtado de Colombia que va a estar con otro violonchelista de España este viernes en Teatro Azul.

Colombia en dos Chelos

Es una producción que viene cosechando se desde el año 2011 motivado por la visita hace más o menos este tiempo desde el 2010 de Iñaki Etxepare y Marta Roma ellos vinieron venían a Manizales a tocar la música del compositor mexicano, Samuel Máynez, hicimos contacto, estuvieron en Salento tocaron en varios conciertos dieron clase para los niños de la Fundación los asalto y se hizo un trabajo de cooperación muy bonito y de esa visita, pues quedó la motivación que hacer música para dos violonchelos porque descubrí en esas sonoridad una potencia y una capacidad de poder transmitir una idea musical con toda claridad y ellos me sugirieron porque no compone para dos violonchelos entonces yo dije yo sí compongo para los chelos pero tendría que ser música colombiana para hacerla sonar por el mundo.

Violonchelo y la música colombiana

Me dediqué a eso a componer piezas para dos violonchelos hicimos toda una primera colección que fue estrenada en la provincia de Cataluña en el año 2014 con Iñaki y Marta Roma y pues al ver la acogida que ha tenido con los chelistas no solo de Colombia estudiantes de violonchelo y violonchelistas colombianos sino que ha sonado mucho más afuera que aquí mismo en Colombia pues en esta época de pandemia me dediqué a hacer una segunda colección que es digamos una de las de las motivaciones grandes para que Iñaki volviera y es que esta segunda colección no ha sonado no se ha tocado nada nadie la ha estrenado hemos hecho con el espectáculo que se hace con Judith Sarmiento que es de Chelo y poesía pero no se han grabado y entonces el fuerte de esta semana y en lo que estamos con Iñaki es en la grabación de 17 dúos colombianos para violonchelo, ese es como la razón de ser de esta de este viaje y el concierto en Teatro Azul lo ponemos como un resultado de esta semana de algo trabajo y concierto en teatro azul.

Concierto

El maestro Deiner Sergio Hurtado indicó que el concierto entonces tendrá varios componentes el primero es mostrar lo que se ha hecho durante esta semana que será el resultado que podremos escuchar más adelante en ese registro sonoro en un disco y además Iñaki va a tocar una sonata de Juan Sebastián Bach compuesta, pues en el barroco con su Chelo barroco, él tiene un chelo de 1757, vamos a tocar con arcos de la época con arcos barrocos y va a ser una velada inolvidable e irrepetible porque muy difícilmente podremos volver a contar con Iñaki por acá en corto tiempo y aquí es un concertista en el mundo entero.

Lugar: Teatro Azul, Armenia Q. Cra13 con cll 11 esq.

Hora: 7:30PM

Más detalles 📲 3187899582

Precio $ 50.000

www.teatroazul.com

Conciertos, recorridos y procesiones, agenda cultural en Armenia en Semana Santa