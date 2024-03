Mototaxista narró los momentos de temor durante su secuestro en el Catatumbo

Cúcuta

El joven mototaxista Leandro Javier Bayona narró los momentos de angustia que vivió durante cerca de cinco meses en los que estuvo secuestrado por grupos armados en la región del Catatumbo.

El pasado 23 de octubre, salió de su vivienda rumbo hacia la zona rural del municipio de Teorama a concretar la venta de una motocicleta y posteriormente a visitar a su padre en el municipio de El Tarra, pero en el camino fue interceptado por hombres armados que se lo llevaron para presuntamente investigarlo.

“Me dijeron que les había llegado una información de que yo era un informante del gobierno, como yo presté servicio en la marina, y como mi cara era nueva en el sector, se les hizo muy sospechoso. Me amarraron, me vendaron los ojos, me llevaron a un cuarto y me dijeron que iba a ser investigado” contó Leandro Javier Bayona.

Asegura que a pesar del miedo que sintió, nunca perdió la esperanza de recuperar su libertad.

“Sentí mucho temor, pero Dios es grande, nunca me dejó solo, y si yo no debía nada, no debía temer nada, pero pues de todos modos se sentía el temor al ver a personas armadas, y estar uno encadenado”

Bayona asegura que después de esta experiencia se enfocará en trabajar por la juventud en el municipio de Ocaña.