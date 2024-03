Daniel Torres tras el clásico: “No fue virtud de ellos, fue un desacierto nuestro”

Millonarios regresó a la victoria ante nada más y nada menos que Santa Fe, un contundente 3-1 en la edición 315 del clásico bogotano por Liga. Los de Alberto Gamero cortaron una racha negativa de siete partidos sin conocer la victoria, terminando, a su vez, una seguidilla de ocho juegos sin perder del equipo Cardenal.

Un vibrante duelo se vivió en la cancha del Nemesio Camacho el Campin de Bogotá, emociones desde el principio, y un ambiente de clásico. A pesar de que Santa Fe inició ganando el compromiso con un gol de pena máxima de Hugo Rodallega, Millonarios mostró superioridad, remontó y supo llevarse la victoria.

Daniel Torres uno de los referentes del cuadro cardenal fue el encargado de asistir a la rueda de prensa luego de la derrota, “Más allá de algo mental, fue que desde el juego no supimos darle vuelta al rival”, inició asegurando Torres.

“Reconocer que hubo falta de atención en los dos goles que nos convierten, ahí es donde nos ganan el partido. Fue un golpe anímico, no sé en cuántos minutos nos dieron vuelta después de nosotros estar mejor previos al primer gol. Eso fue lo que más nos afectó, que más allá de una virtud en el juego de ellos, fue una desconcentración nuestra y por ahí viene el empate de ellos y luego el gol que les da el marcador a favor”, apuntando a que el clásico se pierde por errores propios.

Después del sorpresivo primer gol de Millonarios, el ´León´ nunca se pudo reponer, así lo analizó el volante, “No nos descompusimos, nos molestó. No fue una virtud de ellos, fue un desacierto y una desconcentración. Luego viene el gol de pelota quieta y no nos permitió reaccionar porque se acabó el primer tiempo. Lo intentamos hasta que nos meten el tercer gol y lastimosamente no desciframos como darle vuelta. Más allá de algo mental, fue que desde el juego no supimos darle vuelta al rival”.

¿Qué aspectos a mejorar para los próximos compromisos?

“Los momentos del partido, la superioridad que tenían en el marcador, se replegaron bien y jugaron con la necesidad nuestra. Nosotros necesitamos corregir para aplicar aquello que trabajamos cuando un rival se repliega y poder encontrar espacios para hacerle daño”, sentenció Daniel Torres.

A pesar de que el estadio estaba en su mayoría vestido de azul, la hinchada cardenal tuvo un buen acompañamiento con algo mas de 1000 hinchas, el mediocampista destacó el acompañamiento de la parcial, “Agradecerles por el apoyo y la compañía. No pudimos darles una victoria y sabemos que ellos entienden que fue solo un partido y que el domingo unidos podemos ir por una victoria”.

Próximo partido ante Patriotas en condición de local

Independiente Santa Fe deberá pasar rápido la pagina de la derrota en el clásico capitalino, y pensar en Patriotas su próximo rival, juego en el que podría empezar a asegurar su clasificación, “Pasa por vencer el duelo de la pérdida de hoy. Corregir lo que no se hizo bien y salir a ganar el domingo. Es lo que pasa por nosotros, ir partido a partido”, finalizó Daniel Torres.