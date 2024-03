¿Cuánto cuesta el Graffiti Tour en Medellín? Estos serán los horarios en Semana Santa

Lindel

En los días de descanso que quedan en Medellín por la Semana Santa y si decidió no salir de paseo a otras regiones del departamento o el país, preste atención que la ciudad ofrece una actividad muy atractiva en la Comuna 13- San Javier en el centro occidente de la ciudad.

Se trata del Graffiti Tour un recorrido lleno de experiencias de cultura e historia de esa zona de la capital antioqueña que tuvo un pasado doloroso para muchas familias, pero que hoy surgen a través de la resiliencia y las historias son contadas por esos mismos jóvenes. El recorrido puede durar hasta cuatro horas, pero ¿Cuánto cuesta? y que puedo ver el recorrido? Lo cuenta José Fernando Montoya, operador turístico de la comuna trece Yo Ando Con Nando.

“Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de recorridos los que se realizan acá, dependiendo la empresa o dependiendo el guía con el que se contacte. Debe tener muy presente eso. Hay recorridos que salen desde 30 mil pesos por persona hasta 120 mil pesos por persona. ¿De qué depende? Mucho de lo agregado por los guías. El recorrido inicialmente es de grafitis, es una galería al aire libre. Se trata de explicar o exponer cuáles son los significados y cuál es el arte que se está mirando en ese momento. Hay algunos chicos que se enfocan más en temas históricos de la comuna. Hay otras personas que solamente se dedican a caminar y hacer un tour de compras. Como hay otras personas que se dedican a combinarlas todas tres. Es un recorrido que puede estar demorando más o menos entre 3 a 4 horas”.

El horario de estos tours es desde las 9 am hasta las 5 pm, cabe recordar que como todas las actividades son al aire libre eso no quiere decir que las personas no puedan llegar después de la hora señalada, solo que en ese horario es que se hacen los recorridos guiados.

En este lugar también puede encontrar una amplia oferta gastronómica con platos locales y nacionales, para todos los gustos.

“La famosa crema de mango, hay restaurantes del pacífico, hay restaurantes típicos, hay restaurantes al barril, de todo lo que quiera buscar, aquí lo encuentra”.

Una recomendación para tener muy en cuenta si piensa hacer el Graffiti Tour y es llevar zapatos cómodos, preferiblemente tenis, gorra o sombrero para protegerse del sol y antisolar, además de una muy buena hidratación.

Cabe aclarar que algunos guías son bilingües para los extranjeros.