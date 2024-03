Joven barrista desapareció saliendo del estadio General Santander

Cúcuta

Los familiares del joven Carlos Rojas manifiestan su preocupación por no tener información sobre su paradero desde el pasado domingo cuando salió del estadio General Santander.

Rojas, miembro de La Banda del Indio, acompañó al Cúcuta Deportivo en su victoria frente al Real Santander el pasado domingo 24 de marzo, y posterior a ello desapareció sin dejar rastro.

“Él salió para la casa de su mujer, él iba a ir con ella a una fiesta de una niña, pero dijo que no, que mejor iba a lo del partido del Cúcuta, y de ahí lo que me dicen los compañeros es que estaba con esas dos muchachas y que de un momento a otro se perdieron, y de ahí no han sabido absolutamente nada de él, no me ha llamado, no ha hecho nada para comunicarse conmigo” dijo a Caracol Radio la señora Alba Melo, madre del desaparecido.

Junto a los compañeros de La Banda del Indio se iniciaron las labores de búsqueda en todo el área metropolitana, sin obtener algún indicio de su paradero, hasta que recibió una llamada.

“Se comunicaron conmigo pero no supe quién fue quien me llamó, lo único que me dijo es que tuviera cuidado porque las muchachas se lo habían llevado para Medellín para joderlo allá, para entregarlo a las barras de allá, y me colgó el teléfono. Se desapareció del estadio y nadie ha vuelto a saber de él” narró la señora Alba.

Conocida la desaparición de su hijo, la señora Alba acudió a la Policía Metropolitana y los diferentes centros médicos de la ciudad, sin obtener ningún registro sobre él.