Programación de Afinia martes y miércoles de Semana Santa

Martes 26 de marzo:

· Zambrano: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., se realizará mantenimiento de equipos de media entre los clientes de la carrera 15 con calle 9 del barrio El Amparo.

· Cartagena: para la cimentación e instalación de postes, de 3:00 p.m. a 11:00 p.m., se suspenderá el servicio en la transversal 22 entre calles 29a y 30 del mercado de Bazurto.

Con el fin de realizar mantenimiento de equipos de medidas, cambio de bajantes secundarios, redes de señal, gabinetes para medidor y transformadores de corriente, se programaron las siguientes interrupciones: de 11:00 a.m. a 12:45 p.m.; entre la calle 38a con carrera 67 del sector La Puntilla en el barrio Olaya Herrera; de 6:00 a.m. a 7:45 a.m.; en la carrera 68 con calle 38 sector La Puntilla, barrio Olaya Herrera; de 12:00 p.m. a 1:50 p.m.; calle 10 con carrera 85, barrio Arroz Barato; de 5:00 p.m. a 6:00 p.m.; corregimiento Pasacaballos, calle 27 sector Aragua; y de 2:40 p.m. a 4:30 p.m.; carrera 10 con calle 27, del corregimiento Pasacaballos.

· Santa Rosa de Lima: de 4:40 p.m. a 5:40 p.m., no tendrán energía los clientes de la carrera 20 con calle 12, del barrio La Zapatería para realizar mantenimiento de equipos de medidas. Igualmente, de 1:10 p.m. a 2:10 p.m., se revisará el contador eléctrico en la diagonal 15 con carrera 16 del barrio Nuevo Porvenir.

Miércoles 27 de marzo:

· Cartagena: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., se cambiarán crucetas, aisladores y postes, por lo que se interrumpirá el servicio en la carrera 60B entre diagonal 20 y la calle 13B del barrio Vista Hermosa.

· En la carrera 93 con calle 39C del barrio San José de los Campanos continuará el cambio de estructuras e instalación de postes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

· De 7:30 a.m. a 3:30 p.m., se interrumpirá el servicio para adelantar el cambio de postes y redes entre la calle 50 con carrera 19 del barrio Torices.

· Continuará la modernización de la infraestructura eléctrica de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., tiempo que se interrumpirá el servicio en la calle 51 con carrera 18a del barrio Pablo Sexto.

· Para realizar trabajos de mantenimiento de equipos de medida no tendrá energía de 6:00 a.m. a 7:45 a.m., la calle 6 con carrera 23 sector Pasacaballos; de 10:40 a.m. a 12:25 p.m., la carrera 17 con calle 16 sector Pasacaballos; y de 7:40 a.m. a 10:30 a.m.; la carrera 9 con calle 18 sector Pasacaballos.

· Santa Rosa de Lima: de 12:00 p.m. a 1:50 p.m., se realizarán trabajos preventivos en los equipos de medida entre la carrera 29 con calle 23 del barrio Media Luna.

· Villanueva: seguirán los trabajos de mantenimiento de equipos de mediadas como la instalación de gabinetes y la revisión de transformadores de corriente en la diagonal 13 con carrera 21 del sector Caño Lejo 1, zona que estará sin energía de 6:00 a.m. a 7:35 a.m.