Gremios reclaman respaldo del Gobierno para avanzar en exportaciones hacia Venezuela

Cúcuta

El gremio del calzado está pidiendo el apoyo del Gobierno Nacional para acelerar la comercialización y exportación hacia Venezuela y así mejorar el sector industrial que produce más de seis mil pares de zapatos que se envían anualmente hacia el país vecino.

Fredy Santander, presidente de Corpoincal en Norte de Santander dijo a Caracol Radio que están interesados en ampliar las ofertas para mejorar estas líneas comerciales de la zona de frontera.

Resaltó que “por ahora, estamos manejando una dinámica en la que solo se vende de contado, todo se le vende directamente al cliente aquí en la ciudad, y el cliente traslada su mercancía hacia Venezuela”.

Recalcó que “ya por medio de la gobernación venimos haciendo contactos para ya empezar a hacer exportaciones legales”.

Dijo también que “si agarramos un producto y lo importamos legalmente, ya no va a pasar por las trochas, ya no va a pagarle a las bandas criminales, ya no les van a pagar a los corruptos que están en el puente cobrando por dejar pasar la mercancía ilegal, ya se le va a pasar legal una mercancía, primero se desfinancian las bandas criminales y segundo, es un producto que va a llegar legalmente al vecino país”.

Concluyó que “nosotros enviamos el producto. Lo exportamos, y la garantía es que el gobierno nos pague a nosotros los empresarios, no va a ser el empresario venezolano sino el gobierno colombiano”.