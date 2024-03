Con recompensa, familiares de secuestrados buscan a sus seres queridos

Crece la incertidumbre al no tener noticias de sus seres queridos

Ante la incertidumbre que ronda las familias de personas secuestradas en Norte de Santander ellos tomaron la iniciativa de buscar pruebas de supervivencia generando recompensas.

Los integrantes de la familia de Sanín Mena dijeron a Caracol Radio que “cada día crece la preocupación al no tener noticias de su paradero, todos estamos muy tristes, estamos a punto de cumplir un año y no sabemos, no tenemos noticias de él”.

Explicó que “a la fecha y después de nueve meses ningún grupo armado se ha atribuido el hecho, por eso acudimos al llamado de toda la comunidad, que nos ayude a encontrarlo. Agradecemos a los habitantes de Montesito, Los Ángeles, san Alberto, San Martín, La Mata, Aguachica, Pailitas, Pelaya alguna información veraz y verificable, ofrecemos100 millones de recompensa a quien nos ayude a obtener información de la víctima, vivo o muerto”.

Don Sanín Mena, es un hombre de 80 años de edad, que en cuatro oportunidades a sido plagiado por grupos guerrilleros en la Provincia de Ocaña.

En Norte de Santander se estima que más de diez personas continúan en cautiverio, en poder de los grupos armados ilegales que delinquen en el oriente del país.