¿Como es la semana santa en las diferentes religiones?

La Semana Santa es una celebración religiosa que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sobre todo, para aquellos que profesan activamente una religión cristiana, este periodo es un espacio de significado espiritual al que se suman diversas costumbres que acompañan la manera de llevar la Semana Mayor en el cristianismo.

También, es un evento de múltiples dimensiones que abarca aspectos desde lo cultural, turístico y social. Su significado puede variar según el contexto en que se analice.

En la iglesia católica se suele vivir como un espacio de reflexión, penitencia y celebración de la fe. “Es una actualización y una vivencia de lo que Cristo y las personas de su entorno vivieron hace más de 2000 años. Se toma como descanso para la vida espiritual, una invitación para practicar la caridad, el amor por el prójimo y el perdón”, dijo el sacerdote Julio César López, en entrevista con Caracol Radio. Señaló también que, “la conocida práctica de no comer carnes rojas carece de sentido si como cristianos no practicamos las obras de caridad y no ayudamos a los otros”.

A diferencia de la iglesia católica, las religiones cristiano-protestantes no suelen hacer procesiones ni actos de representación. El pastor de la iglesia Filadelfia, Leonardo Garzón, dijo “aprovechamos el énfasis que hay en esta semana para hacer reuniones o congregaciones especiales donde se conmemora, se recuerda y se evangeliza el mensaje de lo que pasó en la cruz”, y continuó, “La Semana Santa ha evolucionado con las nuevas generaciones, digamos que actualmente los jóvenes son mas relajados, no le dan ningún contexto espiritual al acontecimiento y deciden vivir este espacio de una forma vacacional”.

