Pablo Repetto elogió a Emilio Aristizábal en su debut con Atlético Nacional

Atlético Nacional volvió a sonreír en el torneo colombiano. El conjunto antioqueño consiguió su primera victoria bajo el mandato de Pablo Repetto y con ello salió del fondo de la tabla de posiciones, ahora ocupa la decimosexta casilla con 13 unidades.

En conferencia de prensa, Repetto enalteció la labor de sus dirigidos frente al Deportivo Pasto en el Atanasio Girardot y declaró que ganaron merecidamente, aunque también indicó que todavía hay varios aspectos por corregir de cara a lo que viene.

“Vi dos tiempos diferentes. En el primero presionamos y recuperamos rápido. La ventaja te hace no tomar tantos riesgos y el rival se suelta, eso pasó en el segundo tiempo. Nos faltó terminar bien las jugadas en las transiciones. Los momentos hacen tomar precauciones y no correr riesgos, necesitábamos ganar como fuera”, analizó

Adicional a lo anterior, elogió a Emilio Aristizábal, hijo del mítico Víctor Hugo Aristizábal, por lo mostrado en su debut como profesional y de paso felicitó a Óscar Perea y Édier Ocampo tras ser titulares. En su opinión, “hay jóvenes que tienen para crecer”.

Finalmente, Repetto sentenció que la victoria los llena de confianza para seguir soñando con la clasificación a los cuadrangulares, lo cual ve como una obligación al tratarse de un equipo grande, y agradeció a la hinchada por su acompañamiento, a pesar de los malos resultados deportivos recientes.

Victoria sobre Deportivo Pasto

Había que ganar, pero hay mucho por corregir

“Lo importante era ganar, después de lo vivido, el momento en la tabla y lo que se venía arrastrando. Ganamos de forma merecida, vi cosas buenas, me gustó el primer tiempo, fue intenso, recuperó rápido, nos faltó el último pase, pero llegó el gol. En el segundo tiempo ellos iban a arriesgar un poco más, por momentos manejaron más la pelota y nos queda eso de que no logramos el segundo en las transiciones. Pudimos terminar de manera más holgada el partido. En los últimos minutos se siente nerviosismo de que pueda pasar algo, porque nos pasó el partido anterior. Hay cosas buenas, vi un equipo sólido defensivamente; no vi una situación clara de ellos. Hay que seguir mejorando y pulir detalles”.

Confianza de cara a lo que viene

“El equipo demostró la fortaleza de grupo; es bravo estar donde estábamos, lo seguimos estando y fue un golpe duro el del otro día, pero hoy el equipo apareció en lo anímico. Hay que seguir en la confianza, la entrega y la mejoría. Si seguimos en este camino vamos a dar pelea. Estamos relegados, el margen de error es mínimo, pero hay confianza en el plantel. Ojalá podamos lograr lo que queremos”.

Feliz por lo visto en el Atanasio

Agradecimiento a la hinchada

“Queremos ganar. En el día a día se va evaluando, se ve jugadores y en el futuro se tomarán decisiones, como en todos los equipos, no somos la excepción. Los que hoy están relegados no quiere decir que no van a seguir en el club. Hay que enfocarnos en el partido del miércoles. Se hizo un gran esfuerzo, también en lo emocional. A recuperarnos y vamos partido a partido. Se ganó después de la dura derrota del otro día. Valoramos al hincha desde que salimos del hotel, estábamos en una zona difícil en la tabla y el hincha apoyó al equipo. Ojalá que podamos seguir dándole pequeñas alegrías, y digo pequeñas porque este club está acostumbrado a grandes alegrías; que nos reencontremos todos y logremos el Nacional que queremos”.

Elogios a Emilio Aristizábal y demás jóvenes

“No soy hablar de rendimientos individuales, siempre hablo de lo colectivo. Son tres jugadores jóvenes. Primer partido de Aristizábal y mostró personalidad, tiene mucho para crecer, pero es de proyección; lo mismo que Perea, que ya tiene algunos partidos. Ocampo ha jugado mucho de lateral, es más de vocación defensiva que ofensiva, pero hay que adaptarnos y sacar el máximo provecho de los jugadores. Hay jóvenes que tienen para crecer”.