Polémica por propuesta de Asamblea Constituyente para solucionar altas tarifas de energía

Cartagena

Ante la inasistencia del presidente Gustavo Petro al encuentro con mandatarios del Caribe en Cartagena, la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunciaron que el jefe de Estado convocará a una asamblea popular en modo “constituyente”, con el propósito de buscar soluciones a las altas tarifas de energía en la región con todos los actores del sector.

“El Presidente manifiesta su disposición de plantear una asamblea en donde estén todos los alcaldes, alcaldesas y gobernadores y por supuesto la comunidad en donde en comunidad se disputa la situación de la energía en esta región del país. En esa asamblea se espera que se puedan definir rutas”, expresó la vicepresidenta Francia Márquez.

La propuesta dejó un sinsabor para muchos mandatarios porque temen que la lucha que busca unas tarifas justas para el Caribe tome una connotación política.

“Aquí lo que viene es esperar esa asamblea pública. No me gustó que dijera que la asamblea va a tener un vínculo constituyente porque creo que vamos a cometer el error de vincular el proceso de defensa de una tarifa justa a una circunstancia que todos conocemos que en el país se está desarrollando y que puede tener una connotación política, no estaría de acuerdo. Deberíamos hacer esa convocatoria con el único propósito de cómo podemos bajarle las tarifas de energía al Caribe, pero es el presidente tenemos que esperar como se plantea y dónde se plantea”, expresó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

Según el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, la asamblea popular “constituyente” sería convocada en el mes de abril y contaría con la presencia de la ciudadanía, mandatarios del Caribe y empresarios.