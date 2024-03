SAI manifestó preocupación por decreto que permite declarar reserva a zonas mineras

Antioquia

El Gobierno Nacional a través del ministerio de Minas y Energía, Ambiente y Desarrollo Sostenible, expidió en enero de este año el Decreto 044 “Por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental”, es decir, el estado tendrá la potestad de establecer reservas naturales en menor tiempo, y así, impedir su intervención a través de la minería, en pro de la preservación medioambiental.

Frente a este decreto, la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, a través de un comunicado, expresó que esta orden es una “manifestación del extremismo ambientalista”, argumenta que esto le daría la facultad al Gobierno Nacional para paralizar la minería legal en el país, con la consecuencia de bloquear económica y socialmente el desarrollo de todas las áreas y regiones donde se declaren las mencionadas reservas.

Caracol Radio consultó a Rubén Darío Gómez, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia, sobre las implicaciones de este decreto para la pequeña o mediana minería local, que es la que esta organización representa, esto dijo: “El tema de esas declaratorias no afecta al pequeño o mediano minero, eso afecta básicamente a la gran minería, porque nosotros tenemos títulos de 50, 60 hectáreas, pues si hay una afectación de 120, 140 hectáreas en 5.000, pues no es nada, pero una afectación de 20 hectáreas en un título de 30, ahí sí sería mortal. Y no creo que eso nos ocurra porque han sido muy cuidadosos en que en la titulación que se haga la pequeña minería en Colombia, no esté precisamente en áreas de reserva o excluidas de minería”.

Medellín levanta el pico y placa los días martes y miércoles de la Semana Santa

Decomisaron carne de tortuga y babilla en operativo contra el tráfico de fauna silvestre

Además, Gómez manifestó que esta medida sí contribuye en la preservación del medio ambiente y denunció supuestas presiones por parte de empresas multinacionales de minería con los pequeños y medianos mineros para que se declaren en contra de dicho decreto, que, asegura el secretario general, no los afectaría de manera significativa.

Finalmente, Caracol Radio también consultó a una empresa multinacional minera presente en el departamento de Antioquia, sobre las implicaciones que tendría este decreto en sus labores, y la respuesta fue que por ahora no se pronunciarán porque esperan tener claridad en algunos puntos del decreto.