Luis Fernando Suárez: “Lorenzo tuvo la capacidad de ver lo que necesitaba el partido”

Luis Fernando Suarez, (Photo by Mohamed Farag/Getty Images)

La Selección Colombia jugó un gran partido y superó a España en Inglaterra. El combinado nacional se impuso 0-1 en el estadio Olímpico de Londres luego de un gran funcionamiento defensivo y una alta efectividad, con la anotación acrobática de Daniel Muñoz, la figura del partido.

Importantes figuras del fútbol colombiano y el mundo celebraron dicha hazaña, pues el partido de Colombia frente España era uno de los encuentros más atractivos de la fecha y supuso la primera victoria de Colombia sobre “La roja” en la historia.

Luis Fernando Suárez, entrenador antioqueño de amplio recorrido en Colombia y en el fútbol internacional, hablo en El Alargue de Caracol Radio sobre esta victoria y los puntos a mejorar de cara a la Copa América.

Inicialmente, comentó un poco sobre el primer tiempo, “En el primer tiempo creo que las dos propuestas en la parte defensiva, ambos haciendo presión tras perdida, tratando de recuperar el balón rápido, y teniendo la pelota hicieron las cosas correctamente, después ofensivamente muy poco”.

En la segunda mitad Colombia mejoro y así lo vio Suárez, “Colombia lo hizo de forma diferente, se replegó bien, pero ofensivamente nunca aprovechó las situaciones que se le presentaron y eso fue lo que cambio en el segundo tiempo, me parece que hay que hablar de la inteligencia de Lorenzo, se puede decir que los cambios fueron ofensivos para que defensivamente se perdiera algo y no se perdió nada. El equipo tuvo más la pelota y aprovecho más los espacios, eso fue importante, se tuvo la pelota bien, después las individualidades como las de Díaz se aprovecharon bien”.

“La evolución que tuvo el equipo de primer tiempo a segundo deja ver que el técnico tuvo la capacidad de ver lo que necesitaba el partido y lo aplicó de la mejor manera, y después los jugadores me parece que están en una energía interesante para ejecutar lo que el técnico y ellos quieren”, sentenció Lorenzo.

Acostumbrarse a ganar y hacer una buena Copa América

Después de este gran momento, la Selección parte como una de las favoritas a levantar la Copa América, y así lo analizó Suárez: “no ganar de cualquier manera y ahí es donde está la clave de esto, si hay algo que puede conseguir a mitad de año es la Copa América y después lograrse la clasificación al mundial”.

“Se ha conformado un equipo que sabe y tiene con que hacerlo, los triunfos son buenos y es necesario tener en cuenta todo eso, pero el recorrido, el camino es el que te indica si estás haciendo las cosas correctamente, y para mi gusto hoy veo un equipo con una sinergia muy buena, espectacular, es más fácil conseguir cosas así”, comentó el antioqueño.

¿Qué opina del replanteamiento de Lorenzo?

“Para mí eso es mejor que cualquier otra situación distinta, que cuando uno propone algo y eso no sale, que el equipo no tenga una respuesta diferente y que se quede estático, es terrible, ósea, que en ese sentido muy bien y hay con que hacerlo. Hoy cada vez veo más metido en la parte anímica, siendo un grandísimo jugador, pero creo que en la parte anímica es mucho más jugador, hoy James Rodríguez que hace 4 o 5 años, hay de verdad muchas cosas interesantes”.

Suárez criticó a quienes dicen que Colombia depende de Luis Díaz

“Si yo tengo a Luis días, haciendo las cosas que hace por izquierda lo dejó que lo haga, pero uno no puede caer en esa sola cosa, única y exclusivamente, nosotros no dependemos de Luis Díaz si usted ve solamente la jugada del gol es una sucesión de jugadas colectivas y algunas individuales y eso necesita uno como entrenador. Hay que saber aprovechar jugadores como Luis Díaz en Colombia, o como Messi en Argentina, como Pele lo fue en algún tiempo o muchos otros. Afortunado Colombia que tiene a Díaz”, comenzó diciendo.

“No es cierto que Colombia solo se está apoyando en Díaz, Colombia tuvo la pelota en el segundo tiempo y no la tuvo Díaz, la tuvo James con Ríos, los defensas, los volantes de contención no tuvimos peligros en zonas defensivas, salvo una que la salvo bien el arquero que para mí para eso lo tenemos. Entonces quedarnos que por la jugada espectacular que hizo Díaz ya vamos a decir que dependemos de él, me parece que es una mirada muy cortica”, finalizó Luis Fernando Suárez.