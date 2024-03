Guatapé declaró alerta amarilla por la masiva llegada de turistas en Semana Santa

Antioquia

La Dirección local de Salud en apoyo con la oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Guatapé en el Oriente de Antioquia, declararon la alerta amarilla en la población para poder atender la gran cantidad de personas que esperan lleguen a esta turística población que cuenta con el embalse y muy cerca la famosa Piedra del El Peñol que atrae a miles de personas. Esta semana de descanso esperan unas 60 mil personas.

La intención de la decisión es que las autoridades puedan tener activos todos los mecanismos necesarios y con los que cuenta la población para reaccionar y, primero evitar las emergencias y si se llegaran a reportar atenderlas lo más pronto posible tanto en el área turística como durante las diferentes actividades religiosas.

“Tener la atención de todas las emergencias por la aglomeración de personas que convoca la Semana Santa. La invitación también es para que todos los que vayan a navegar, por favor, utilicen los equipos de seguridad. En ocasiones hay personas que navegan y no utilizan un chaleco salvavidas, entonces es muy importante también que, si no saben navegar o si no portan el chaleco salvavidas, que abstengan de ingresar al embalse porque eso puede generar una situación de riesgo para las personas. Porque no queremos que en esta época también de descanso, de reflexión, pues se convierta en una época de luto para las familias”, manifestó la jefe de la oficina de gestión del riesgo de Guatapé.

La funcionaria solicitó a las personas abstenerse de nadar en el embalse, recordó que siempre ha estado prohibido, pero ahora se vuelve más peligroso por el bajo nivel del espejo de agua que puede poner la zona más fangosa.

“En ningún momento se ha permitido que nadie haga en aguas abiertas, es un agua que se considera confinada, es muy oscura, muy lodosa, y por la condición en que está actualmente, por la disminución del embalse, ese lodo se incrementa, entonces eso puede generar diferentes situaciones, que la persona sufra calambres por los cambios de temperatura, que la persona queda insertada en el lodo”, recalcó la funcionaria.

Indicó que actualmente el nivel del embalse puede estar en el 40% y señaló que el embalse está disminuyendo cerca de 12 cm por día.