Familia real y Nostradamus: La profecía que anunció el cáncer de Kathe Middleton

Hay conmoción en el mundo luego de que este viernes, 22 de marzo, tras un largo periodo de ausencia de la vida pública, la princesa de Gales, Kate Middleton, confirmara que padece de cáncer. La esposa del príncipe William, sucesor del trono, apareció en un video que emitió la casa real británica, confirmando que se encuentra en las “primeras etapas” de tratamiento.

Según contó, se sometió a una cirugía abdominal el pasado 16 de enero y permaneció 13 días en recuperación en una clínica londinense. “En ese momento se creía que mi enfermedad no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales”, dijo.

Tras las declaraciones, que han dado la vuelta al mundo, hay una teoría que ha empezado a tomar fuerza y tiene que ver con Nostradamus, un boticario, médico, astrónomo y filósofo francés, conocido por su libro Las Profecías, publicado en 1555. La obra contiene 942 cuartetas poéticas que supuestamente anticipan eventos futuros.

¿Nostradamus predijo el fin de la corona?

El profeta francés habría pronosticado 500 años atrás este suceso al asegurar que “asumirá el trono un hombre que nunca esperó convertirse en rey”.

Según un hilo viral en las redes sociales, esta profecía se relacionó con el príncipe William, pero con la reciente noticia en torno a Kate, muchos creen que podría referirse a su hermano, el príncipe Harry, quien junto a Meghan Markle continúan con su vida lejos de la corona.

La familia real británica no está pasando por su mejor momento, con las nuevas noticias que se dieron a conocer y además porque el rey Carlos III también está lidiando con el cáncer, mientras la reina consorte Camilla Parker no se da abasto con todo el trabajo que le ha cedido su esposo.

¿Qué predijo Nostradamus sobre el 2024?

Precisamente, una de las predicciones sacada de textos de Nostradamus abordaría un escándalo real en Reino Unido. Nostradamus escribe que una persona que tuvo un gran divorcio y a la que se refiere como “Rey de las Islas”, sería expulsado por la fuerza y hasta sería reemplazado por “alguien que no tendrá la marca de un rey”.

Sobre esto, Mario Reading, uno de los comentaristas más famosos de este vidente francés, escribió un libro sobre las interpretaciones relacionadas con la realeza británica. De acuerdo con este análisis, el rey Carlos III sería el protagonista de esta predicción que vendría a suceder el 2024.

Según explica Reading, los ataques persistentes que recibiría el rey Carlos III y su esposa serían los detonantes de la aparente decisión de abdicar y que Harry, el hombre que “no tiene marca de rey”, le quitaría el puesto a William.

Sin embargo, sobre esta interpretación, History señala que es muy poco probable que ocurra, debido a la relación actual de Harry con la realeza, que demostró en su libro.

Cambio climático

En sus escritos, Nostradamus señala: “la tierra seca se resecará aún más. (...), a su vez, sucederán grandes inundaciones”.

También se advierte sobre una posible gran hambruna. Aparentemente, esta sucedería por una “ola pestífera”. En un análisis sobre las predicciones de Nostradamus, de History, se explica que la ola serían tsunamis que acabarían campos de cultivos y causarían la expansión de enfermedades y del hambre.

Enfrentamiento con China en 2024

Como alguna vez advirtió Taiwán sobre una aparente preparación de China para lanzar una guerra, las predicciones de Nostradamus también señalarían que tal evento vendría a suceder pronto. Sobre todo, con uno de sus más grandes rivales: Estados Unidos.

En los textos de este vidente, se lee: “combate y batalla naval. (…) El adversario rojo palidecerá de miedo, poniendo al gran océano en pavor”. De acuerdo con el análisis de History, tal adversario podría representar a la China comunista, aunque todavía caben muchos interrogantes sobre los protagonistas de este posible conflicto.

¿La despedida del papa Francisco?

El papa Francisco cumplirá 88 años y las predicciones sacadas de los textos de Nostradamus parecen ser poco alentadoras.

En el texto se lee: “a través de la muerte del anciano Pontífice / Un romano de buena edad será elegido”. Aunque parece que la llegada de un nuevo papa joven parece buena noticia, Nostradamus afirma que con esta llegada “se debilitará la sede”.

Frente a esto, History afirma que la palabra “debilitar” puede ser debatible. ¿Significará que la influencia de la iglesia disminuirá o que vendrá un escándalo mayor? Todo esto, solo el tiempo lo dirá.