Renovado estadio de San Fernando abre sus puertas con festival infantil de fútbol

Las graderías del estadio de fútbol de San Fernando volverán a albergar las emociones de los aficionados, mientras que decenas de pequeños talentos disfrutarán desde este viernes el honor de estrenar el mejor terreno de juego de su género en el país.

Se trata del Festival de Futbol Infantil con el que se cumplirá la inauguración oficial del emblemático escenario deportivo remodelado por la Administración Distrital a través del IDER, con una inversión del orden de $4.075 millones. Tal como se anunció en la rueda de prensa donde fue presentado a los medios de comunicación el moderno estadio el pasado 12 de marzo, su apertura se cumplirá con tres días de competencias deportivas entre el 22 y 24 de marzo.

Organizado por la Liga de Futbol de Bolívar, con el respaldo del Distrito y del IDER, el Festival de Fútbol Infantil se realizará con dos cuadrangulares en las categorías 2011 y 2013 conformadas por talentos y promesas del futbol de Cartagena y de Bolívar.

En la categoría 2011 competirán los equipos COJOWA, Expreso Rojo, Tacarigua FC y Granitos de Paz; mientras en la categoría 2013 estarán Gabiló, Celeste FC, Toto Barrios y Expreso Rojo.

En los actos protocolarios de inauguración estarán presentes el Alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, el director del IDER, Campo Elías Theran Humanez, el presidente de la Liga de Futbol de Bolívar, Carlos Mario Cortes, dirigentes de ese deporte, invitados, padres de familia y comunidad en general.

Los juegos inaugurales serán a las 5.00 pm entre Cojowa-Tacarigua FC en el primer juego de la categoría 2011, y a las 6.00PM se enfrentarán Gabiló – Toto Barrios, también en el partido inicial de la 20213.

El sábado 23 a las 9.00 AM se enfrentarán Expreso Rojo y Granitos de Paz, en 2011 (P2), mientras que a las 10:00 de la mañana medirán fuerzas Celeste FC y Expreso Roo en 2013 (P2). Finalmente el domingo 24 a las 9.00 AM se enfrentaran los ganadores de los partidos 1 y 2 de 2011 y a las 10.00 am los ganadores de los juegos 1 y 2 de 2013, para definir los campeones de cada categoría.

“El objetivo del festival futbolero, además de permitir el retorno de las emociones a este maravilloso estadio de San Fernando, es recuperar el deporte y la recreación enmarcado en el autocuidado y la responsabilidad de cada persona, y propiciar la integración familiar y comunitaria en medio de aplausos por las jugadas y los abrazos para celebrar con gritos de gol”, dijo el director del IDER.

Que niños, niñas y adolescentes sean los primeros en hacer uso del gramado sintético del estadio, calificado por entendidos como el mejor de Colombia, es precisamente el de fomentar sentido de pertenencia en ellos, en sus familiares y el público en general, para garantizar que nunca más se repita la historia de abandono y destrucción que afrontó este escenario.