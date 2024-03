La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos confirmó expulsión de Juan Fernando Petro

Medellín

En la mañana de este 22 de marzo, en Medellín, La Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos anunció oficialmente la expulsión del hermano del Presidente de la Nación, Juan Fernando Petro como Alto Comisionado de Paz de su organización. Expusieron que se debe a que no estaría cumpliendo con sus funciones en el país, pues estaría realizando actividades para las que no estaba autorizado.

En la organización se indicó que desde el 12 de enero se le notificó a Juan Fernando Petro la decisión; sin embargo, él habría seguido realizando funciones y adelantando gestiones que no le corresponderían y que tampoco comunicó hacia las directivas de la Comisión.

“El señor Juan Fernando Petro ha desviado las funciones a las cuales se le encomendó. Él, como alto comisionado de paz, debió haberse dedicado a trabajar por la paz. No a realizar acuerdos, convenio con ninguna entidad pública ni privada, pues él no está autorizado para ese tipo de gestiones, porque no es el representante legal”, detalló Rodrigo Ricaurte, director general para América latina y el caribe de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos.

De acuerdo al anuncio de la organización de derechos humanos, el hermano del presidente suplantó la identidad de la Comisión y ejecutó actos para su propio beneficio, alejado de las funciones reales de su cargo como mediador entre los grupos armados y el Gobierno.

Declararon que, creyeron que por la cercanía de Petro con la presidencia, se harían gestiones importantes en el tema de paz en Colombia, pero que por el contrario, no tuvo empoderamiento ni compromiso con su gestión, que vino realizando cerca de 1 año.