Rodrigo Holgado sobre la situación del América: “Estoy seguro que esto va a cambiar”

Rodrigo Holgado fue uno de los fichajes que realizó el exentrenador del América de Cali, Lucas González. Sin embargo, con el entrenador argentino poco pudo compartir debido a su salida y la posterior llegada a la institución de César Farías. El delantero argentino ha podido anotar dos goles, pero es consciente del trabajo en conjunto que se debe hacer para poder encontrar los resultados.

En diálogo con El Alargue, el futbolista de 28 años se refirió a cómo ha sido su adaptación a la ciudad, al equipo y lo que espera conseguir una vez se comiencen a encontrar los resultados. El conjunto vallecaucano no ha contado con un buen torneo y las críticas hacia jugadores y cuerpo técnico no cesan.

Respecto a la manera en la que se produjo su acercamiento al club, comentó: “Hace seis meses antes de que yo firme, me habían hablado, me interesó mucho, pero tenía que cumplir mi contrato y después Tulio se contactó con mi representante y gracias a dios se dio todo para venir”, comentó.

Sobre su adaptación al fútbol colombiano, dijo: “Otra liga un poco más física, hay jugadores más rápidos, no tanto técnicos, sino que más rápidos y fuertes. Los primeros partidos me costó un poco, ahora me siento mejor. No es el arranque que buscábamos, pero todavía falta mucho”.

“Desde el primer día, tanto él como los grandes, con buena disposición, hicieron que todo sea un poco más fácil, así que contento, ya estamos acomodados. Cuando la familia está feliz, es más fácil, esperemos que empiecen a llegar los resultados y que América esté donde tiene que estar”, agregó sobre el recibimiento de jugadores como Adrián Ramos.

Holgado confía que el equipo le puede dar vuelta a la situación que se encuentran viviendo: “El profe agarró el equipo tres días antes de empezar el campeonato, hubo muchos partidos juntos y eso costó un poco, el equipo tiene muchas ganas, entrena muy bien y yo estoy seguro que esto va a cambiar, el torneo es muy parejo y ganando nos acomodamos un poco mejor. El equipo se siente bien, hay buen ambiente”.

Finalmente, confesó que “no me esperaba jugar en Colombia, no lo tenía pensado, pero muy contento, la gente me ha tratado muy bien y contento de estar en un equipo tan grande como América, hay que trabajar para que lleguen los resultados”.