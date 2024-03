Miembro del CSU se indignó por filtración de votación por la rectoría de la UDEA

Medellín

Sigue la polémica en torno a quién asumirá la rectoría de la Universidad de Antioquia. Durante las últimas horas se conoció un audio de Pablo Cuartas, miembro del CSU, en el que le reclama a sus colegas por no respetar “el pacto de caballeros” que hicieron para que no se supiera cómo había quedado.

El representante de los profesores calificó como vergonzosa la filtración.

“Queridos consejeros al Superior de la Universidad de Antioquia con mucho pesar, la información sobre el resultado de la votación de la cual hicimos un pacto de caballeros no se iba a filtrar, ya está en redes, todo el mundo sabe cuál fue el resultado de la votación del día de hoy, así que tristemente no sabemos quién rompió el pacto de caballeros, yo pues estoy indignado profundamente, indignado porque uno esperaría que siendo consejeros del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia por lo menos respetaran un pacto de caballeros que se hizo entre nosotros para que no se conociera el resultado de la votación, el informe oficial diría que no se alcanzó la mayoría de votos necesario pero no se iba a dar a conocer el resultado”, le expresó a sus colegas, el señor Cuartas, minutos después de que a través de redes sociales se diera a conocer cómo quedó la votación.

El miembro del CSU les insiste en que están haciendo un circo de la elección a la rectoría de la UDEA.

“Pues los resultados de la votación ya están circulando en todas las redes de este país. Vergonzoso, señores consejeros, vergonzoso. Se los digo como persona honesta y como profesor de la Universidad de Antioquia. Estamos haciendo un circo de tamaño internacional. Qué vergüenza. Es una cosa inaudita. Yo no puedo creer que se haya filtrado el resultado de la votación cinco minutos después de que habíamos terminado la reunión”, finaliza el señor Pablo.

De acuerdo con lo que se ha conocido, el pacto obedecía a que, hacer pública la votación, se prestaría para aumentar las presiones y pujas políticas entorno a la elección de la rectoría de la universidad, sin embargo, en redes sociales han reprochado porque consideran que esta información debe ser pública.

Recordemos que la votación se decantó así: Tres votos para el actual rector, Jhon Jairo Arboleda, Tres votos para Natalia Gaviria, hija del político Carlos Gaviria y dos votos para Jhon Mario Muñoz, hermano del político antioqueño, León Fredy Muñoz.